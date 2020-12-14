Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:.. Это как с курением в общественных местах, запрет есть, но не работает.
есть небольшая разница таки. За курение вас максимум менты трохи попрессуют, может штраф влупят, а за дрон СБУ вполне законно может испытывать на вашей нежной коже бытовые приборы, вроде паяльника и утюга
_Mykola_ написав:.. Это как с курением в общественных местах, запрет есть, но не работает.
есть небольшая разница таки. За курение вас максимум менты трохи попрессуют, может штраф влупят, а за дрон СБУ вполне законно может испытывать на вашей нежной коже бытовые приборы, вроде паяльника и утюга
Утюг и паяльник это незаконно. А если дрон запускать не с открытого места, то скрость реакции правоохранителей и возможности найти запускавшего практически равны нулю. До большой войны, на дрон над одним из обьектов, наряд приехал... через два часа, когда уже никого не было, и, ничего не нашел, естественно, хотя человек запустивший его точно был на камерах близлежащих домов.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 29 лип, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав: Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает.
Да что вы, правда? Даже меньше прилетает? Кличко фото помню как сейчас, на Лукьяновке с потерянным видом после прилёта, а это на минуточку рядом с центром и месяц тому всего лишь. И когда это во Львове такие прилёты разрушительные по жилым домам были ? А то что город Киев на 6 месте месте в Украине по количеству сирен не смущает? А Львов на 20м и порой неделями тихо, а в Киеве не дня без гудка. Вот так взял человек, ляпнул что попало и даже выводы сделал, что снимать в Киеве выгоднее и квартиры лучше. Только народ чего-то в столицу не ломится, кроме как на ПОХ по 46 000 снимать шедевры со скрытыми плинтусами. Из-за них ( модных плинтусов в Тетрисе)я так понимаю и война вообще началась)
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 29 лип, 2022 16:31, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_ написав:[Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает.
Да что вы, правда? Даже меньше прилетает? Кличко фото помню как сейчас, на Лукьяновке с потерянным видом после прилёта, а это на минуточку рядом с центром. Когда это во Львове такие прилёты разрушительные по жилым домам были ? А то что город Киев на 6 месте месте в Украине по количеству сирен не смущает? А Львов на 20м и порой неделями тихо, а в Киеве не дня без гудка. Вот так взял человек, ляпнул что попало и даже выводы сделал .
Серьезно? Ни дня? Вы где живете? Это в эту неделю зачастили, а были недели без сирен, даже непривычно и напрягать стало. Раньше в Киев цифровой можно было посмотреть статистику, сейчас ее из истории убрали.
Количество сирен и количество прилетов не одно и то же.
_Mykola_ написав:[Сейчас Киев в тех же условиях безопасности что и Львов, даже меньше прилетает.
Да что вы, правда? Даже меньше прилетает? Кличко фото помню как сейчас, на Лукьяновке с потерянным видом после прилёта, а это на минуточку рядом с центром. Когда это во Львове такие прилёты разрушительные по жилым домам были ? А то что город Киев на 6 месте месте в Украине по количеству сирен не смущает? А Львов на 20м и порой неделями тихо, а в Киеве не дня без гудка. Вот так взял человек, ляпнул что попало и даже выводы сделал .
Серьезно? Ни дня? Вы где живете? Это в эту неделю зачастили, а были недели без сирен, даже непривычно и напрягать стало. Раньше в Киев цифровой можно было посмотреть статистику, сейчас ее из истории убрали.
Количество сирен и количество прилетов не одно и то же.