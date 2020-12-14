Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:57

Кстати

Списался по аренде бомжоднухи в Тетрисе за 19кгрн

Отправил сразу телефон

По ходу робот там ответы пишет - попросил номер, хотя он есть у аккаунта что вопрос написал и я его вторично отправил

Сказали «менеджеры с вами свяжутся», я ж в письме попросил предложить мне что то приличное на этот бюджет в подобных ЖК рядом, район этот, не ЛБ

Если там или рядом действительно есть что то в аренду за 500 что стоило до 24.02 больше 200000, то я напишу это здесь

Но по моему метров 70 в Тетрисе у КАНа в ОП стоило минимум 200000 и не факт что готовое