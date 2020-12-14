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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:22
Richi написав: Хомякоид написав:
Кстати мне кажеться если квартира за 250 тыс. тут метро не обязательно.
Врядли хозяин и фрау будут ездить на метро.
Метро - это трафик, а значит развязки, торговые центры и пр.
Подскажите, какие развязки и торговые центры на красном хуторе ?
Если есть машина то до торгового центра не проблема доехать.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в П'ят 29 лип, 2022 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:28
Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
А если ВНИМАТЕЛЬНО прочитать не ТОЛЬКО заголовок?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:43
Игорь Алексеевич написав:
Вчера читаю, что хотят возобновить ипотечное кредитование. Кто на передовой проц. ставка 0% на 20 лет. Ловушка, т.к. народ подумает ежемес. по 100тыс. получаем и платить только тело. Но 100тыс - это пока война, а потом....??? многие встрянут конкретно, т.к. они не проходили финанс. подготовку, а только наслушаются банковских менен. про райскую жизнь при ипотеке и своём жилье на шару.((
Дурниці вже починаючи з того, що 100к це з надбавками тільки за час перебування на 0, але аж ніяк не постійний оклад
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:04
airmax78 написав:
..
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла.
вроде запретили дроны гражданским пускать
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:06
sequence написав: airmax78 написав:
..
У меня на днях камера дрон напротив балкона засекла.
вроде запретили дроны гражданским пускать
Запретили, но если в нем отключить световые сигналы, то запросто никто и не заметит особо. Это как с курением в общественных местах, запрет есть, но не работает.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:14
_Mykola_ написав:
.. Это как с курением в общественных местах, запрет есть, но не работает.
есть небольшая разница таки. За курение вас максимум менты трохи попрессуют, может штраф влупят, а за дрон СБУ вполне законно может испытывать на вашей нежной коже бытовые приборы, вроде паяльника и утюга
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:18
sequence написав: _Mykola_ написав:
.. Это как с курением в общественных местах, запрет есть, но не работает.
есть небольшая разница таки. За курение вас максимум менты трохи попрессуют, может штраф влупят, а за дрон СБУ вполне законно может испытывать на вашей нежной коже бытовые приборы, вроде паяльника и утюга
Утюг и паяльник это незаконно.
А если дрон запускать не с открытого места, то скрость реакции правоохранителей и возможности найти запускавшего практически равны нулю.
До большой войны, на дрон над одним из обьектов, наряд приехал... через два часа, когда уже никого не было, и, ничего не нашел, естественно, хотя человек запустивший его точно был на камерах близлежащих домов.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 29 лип, 2022 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:51
Унуноктий написав:
Медовый осенью 2019 был почти
готов
Стадии строительства у КГС: Почти. Почти-почти. Почти-почти-почти. Вот совсем почти. Вот совсем почти уже.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:57
Кстати
Списался по аренде бомжоднухи в Тетрисе за 19кгрн
Отправил сразу телефон
По ходу робот там ответы пишет - попросил номер, хотя он есть у аккаунта что вопрос написал и я его вторично отправил
Сказали «менеджеры с вами свяжутся», я ж в письме попросил предложить мне что то приличное на этот бюджет в подобных ЖК рядом, район этот, не ЛБ
Если там или рядом действительно есть что то в аренду за 500 что стоило до 24.02 больше 200000, то я напишу это здесь
Но по моему метров 70 в Тетрисе у КАНа в ОП стоило минимум 200000 и не факт что готовое
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:27
Хомякоид написав:
https://news.finance.ua/ua/vr-maye-namir-dozvolyty-prymusove-vyluchennya-mayna-pid-chas-viyny
Будуть изымать недвигу в центре.
Приготовиться пуповым новостроям, особенно там где никто не живет.
Можете уявити ціни на КРЖН після того, як цей закон почне діяти?
Різке зростання серцево-судинних хвороб гарантовано, у Відні теж..
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