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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10134101351013610137

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50

  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51

  antey1969 написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.

7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:57

  UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Slon_Nosov написав:якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...

Брехня. Жили люди в Тетрісі й допомагали один одному. Дехто в паркінгу палатки ставив коли перші дні були повітряні тривоги.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:22

  Slon_Nosov написав:
  xio13 написав:
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?


якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...

На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
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