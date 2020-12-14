Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50

Евгений Н. написав: _Mykola_ написав: На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть. На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя. К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.