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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:27
_Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50
Евгений Н. написав: _Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
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antey1969
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51
antey1969 написав: Евгений Н. написав: _Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:57
UA написав:
Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:18
Slon_Nosov написав:
якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...
Брехня. Жили люди в Тетрісі й допомагали один одному. Дехто в паркінгу палатки ставив коли перші дні були повітряні тривоги.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:22
Slon_Nosov написав: xio13 написав:
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?
якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...
На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:50
Faceless написав:
Дурниці вже починаючи з того, що 100к це з надбавками тільки за час перебування на 0, але аж ніяк не постійний оклад
100к це лише премія за нуль плюс зарплата в середньому 14к.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:54
Евгений Н. написав: _Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
Так отож.
Арендодатели заселившие пару месяцев назад (за недорого) сейчас упали на измену.
Мол а как на эти деньги при таком курсе доллара, что то чинить-менять?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:01
airmax78 написав:
На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:26
beee написав: UA написав:
Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
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UA
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