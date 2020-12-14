RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10135101361013710138>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 96
1. Не вище 500
15%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 563
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50

  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11352
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 3374 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:51

  antey1969 написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.

7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
kyk
 
Повідомлень: 970
З нами з: 24.01.12
Подякував: 159 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:57

  UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 726
З нами з: 26.11.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Slon_Nosov написав:якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...

Брехня. Жили люди в Тетрісі й допомагали один одному. Дехто в паркінгу палатки ставив коли перші дні були повітряні тривоги.
foxluck
 
Повідомлень: 383
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:22

  Slon_Nosov написав:
  xio13 написав:
Якшо це скворечнік за 250 тис, то хто тоді покупці конур однокімнатних у тетрісі по 300 тис?


якісь божевільні корупціонери. до речі, в тих домах тетрісу у лютому всі втекли, залишилось близько 8 квартир, особисто спілкувавсся. а накприклад, на оболоні у цей час стояли черги за зброєю...

На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
airmax78
 
Повідомлень: 40795
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5041 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:50

  Faceless написав:Дурниці вже починаючи з того, що 100к це з надбавками тільки за час перебування на 0, але аж ніяк не постійний оклад

100к це лише премія за нуль плюс зарплата в середньому 14к.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 10.06.19
Подякував: 98 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:54

  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

Так отож.
Арендодатели заселившие пару месяцев назад (за недорого) сейчас упали на измену.
Мол а как на эти деньги при таком курсе доллара, что то чинить-менять?
UA
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:01

  airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.

В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
UA
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:26

  beee написав:
  UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц

beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
UA
 
Повідомлень: 7066
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1881 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10135101361013710138>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 9881637
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4687387
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.