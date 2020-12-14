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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00
sequence написав: Унуноктий написав:
..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи
кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?
Кухня на заказ, ванна с эпика
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00
sequence написав:
кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?
Кухня на заказ, ванна с эпика
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Унуноктий
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:02
antey1969 написав: Евгений Н. написав: _Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
Вы сколько квартир сдаете?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:06
UA написав: Евгений Н. написав: _Mykola_ написав:
На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
Так отож.
Арендодатели заселившие пару месяцев назад (за недорого) сейчас упали на измену.
Мол а как на эти деньги при таком курсе доллара, что то чинить-менять?
Не хочешь не сдавай, кто тебя заставляет дёшево сдавать.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:43
kyk написав:
7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
Сейчас финансовая ситуация изменилась.
По хорошему, арендодатель должен демонтировать все эти блага цивилизации и сдавать пустую квартиру дабы не попасть на огромные расходы.
Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
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UA
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:48
UA написав: airmax78 написав:
На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей из последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших подворотнях, как в повести Казакова «Невозвращенец»?
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барабашов
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:00
барабашов написав:
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони?
UA написав: airmax78 написав:
На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей и последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших дворах как в повести Казакова «Невозвращенец»?
Невероятное взаимное уважение.
К тому же тогда из Киева выехали все жлобы (подозреваю, что до единого)
Часть криминального мира была на передовой.
В Пуще была необходимость вскрыть бронедвери, так стремный пацанчик сделал это быстро, красиво и с глубоким пониманием дела.
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UA
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