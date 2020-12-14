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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10135101361013710138

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 96
1. Не вище 500
15%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00

  sequence написав:
  Унуноктий написав:..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи

кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?

Кухня на заказ, ванна с эпика
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00

  sequence написав: кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?

Кухня на заказ, ванна с эпика
Унуноктий
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Повідомлень: 21701
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:02

  antey1969 написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.

Вы сколько квартир сдаете?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:06

  UA написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

Так отож.
Арендодатели заселившие пару месяцев назад (за недорого) сейчас упали на измену.
Мол а как на эти деньги при таком курсе доллара, что то чинить-менять?

Не хочешь не сдавай, кто тебя заставляет дёшево сдавать.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:43

  kyk написав:7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?

Сейчас финансовая ситуация изменилась.
По хорошему, арендодатель должен демонтировать все эти блага цивилизации и сдавать пустую квартиру дабы не попасть на огромные расходы.
Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:48

  UA написав:
  airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.

В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.

И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей из последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших подворотнях, как в повести Казакова «Невозвращенец»?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:00

  барабашов написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.

В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.

И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей и последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших дворах как в повести Казакова «Невозвращенец»?

Невероятное взаимное уважение.
К тому же тогда из Киева выехали все жлобы (подозреваю, что до единого)
Часть криминального мира была на передовой.
В Пуще была необходимость вскрыть бронедвери, так стремный пацанчик сделал это быстро, красиво и с глубоким пониманием дела.
UA
 
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