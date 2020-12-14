Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить. Нехрен арендодателю булки расслаблять.))) Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали. Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
kyk написав:7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
Сейчас финансовая ситуация изменилась. По хорошему, арендодатель должен демонтировать все эти блага цивилизации и сдавать пустую квартиру дабы не попасть на огромные расходы. Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали. На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей из последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших подворотнях, как в повести Казакова «Невозвращенец»?
airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали. На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей и последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших дворах как в повести Казакова «Невозвращенец»?
Невероятное взаимное уважение. К тому же тогда из Киева выехали все жлобы (подозреваю, что до единого) Часть криминального мира была на передовой. В Пуще была необходимость вскрыть бронедвери, так стремный пацанчик сделал это быстро, красиво и с глубоким пониманием дела.
https://ibb.co/z6YcyNv Ваша секція зелененька? Недавно випадково їхав повз вашу "прелесть". Поїзди, товарняки та електрички впридачу. Близкість до колії вражає, честне слово. Здається навіть як би гучно крикнув вам привіт із вікна вагону на четвертій колії, то ви би у своєму смарті почули, а що вже казати про ті, які ближче!