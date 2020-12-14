Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.
К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.
А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить. Нехрен арендодателю булки расслаблять.))) Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали. Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.
kyk написав:7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?
Сейчас финансовая ситуация изменилась. По хорошему, арендодатель должен демонтировать все эти блага цивилизации и сдавать пустую квартиру дабы не попасть на огромные расходы. Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали. На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей из последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших подворотнях, как в повести Казакова «Невозвращенец»?
airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.
В первый день даже паспортные данные записывали. На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.
И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей и последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших дворах как в повести Казакова «Невозвращенец»?
Невероятное взаимное уважение. К тому же тогда из Киева выехали все жлобы (подозреваю, что до единого) Часть криминального мира была на передовой. В Пуще была необходимость вскрыть бронедвери, так стремный пацанчик сделал это быстро, красиво и с глубоким пониманием дела.
https://ibb.co/z6YcyNv Ваша секція зелененька? Недавно випадково їхав повз вашу "прелесть". Поїзди, товарняки та електрички впридачу. Близкість до колії вражає, честне слово. Здається навіть як би гучно крикнув вам привіт із вікна вагону на четвертій колії, то ви би у своєму смарті почули, а що вже казати про ті, які ближче!
UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла. Сколько сейчас отбивается средний ремонт? 20 или 30 лет? Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели? Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
Тема ремонтов заглохла хоть под аренду, хоть нет.
Вопрос поломок решается как раньше, за счет арендодателя. Если стиралка работала 10 лет, ей пользовались 10 арендаторов, а на 11 она сломалась, разве он должен платить за себя и за остальных десятерых? Амортизационные платежи заложены в аренду и их накапливает у себя арендодатель. Если я сдаю по рыночной цене (сложно определить так ли это, потому что в рекламе висит одно, а реально уходит/уходило по другим ценам), и предложу арендатору оплатить ремонт, потому что ему не повезло, он посмотрит на меня как на идиота, помониторит 2 месяца и переедет в аналогичную квартиру за аналогичную цену на другом этаже. На самом деле это не критичная проблема. Стиралка ломается раз в 10 лет, ремонт стоит копейки. Да, сейчас сложные времена, но ситуация с арендой в Киеве далека от критической.
Залог беру 1,5 от стоимости аренды. Не столько я боюсь, что люди что-то украдут или сломают (99% порядочные), сколько некоторый имущественный ценз. Хочется видеть стабильных жильцов, а не снимающих на последние деньги.
UA написав:Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
Если 1-2 сдача, то может быть. В этом есть логика - вы эксплуатировали, вы платите. Хотя первые годы ничего не ломается или на гарантии. На 10 сдаче это как вы берете машину в прокат, возвращаете, а вам говорят вот тут подшипник ступицы подстукивать начал, нужно бы поменять, да и срок замены масла подошел - с вас столько-то (много) денег.
Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом. Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше. Предположу, что сейчас такое станет массовым.