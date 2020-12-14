RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10136101371013810139>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 96
1. Не вище 500
15%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:00

  sequence написав:
  Унуноктий написав:..
это с мебелью и техникой, мебель правда частично, потом приходилось докупать кому то зеркало в полный рост, кому то компьютерный столик и кресло, но это мелочи

кухня с эпика и в ванной аквародос?
можете фотки скинуть?

Кухня на заказ, ванна с эпика
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21700
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:02

  antey1969 написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

А еще можно дверь вывалить или в футбол окна постеклить.
Нехрен арендодателю булки расслаблять.)))
Во всем цивилизованном мире есть одно и то же правило - квартира сдаётся в том же состоянии, в котором вы в нее заезжали.
Не хотите ремонтировать (оплачивать) вышедшее из строя оборудование квартиры, которым собираетесь пользоваться? Уведомьте об этом арендодателя сразу же при просмотре, получите волшебный пендель и продолжайте искать квартиру дальше.

Вы сколько квартир сдаете?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21700
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:06

  UA написав:
  Евгений Н. написав:
  _Mykola_ написав:На момент заселения все работает, ок, так же и на момент выселения должно быть.

К какого такого хрена арендатор должен оплачивать вышедший из строя телевизор-холодильник или бойлер? Я бы как арендатор нах послал при малейшем заикании об этом арендодателя.

Так отож.
Арендодатели заселившие пару месяцев назад (за недорого) сейчас упали на измену.
Мол а как на эти деньги при таком курсе доллара, что то чинить-менять?

Не хочешь не сдавай, кто тебя заставляет дёшево сдавать.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21700
З нами з: 20.04.08
Подякував: 374 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:43

  kyk написав:7 років, 4 різних квартири - жодного разу не оплачував ремонт пральної машини, телевізора, кондиціонера чи бойлера(все це так чи інакше потребувало великого чи не дуже ремонту). Звичайно, якби я фізично щось зламав - мав би відремонтувати. Але платити за ремонт того, що можливо відпрацювало багато років до того як я почав ним користуватися?

Сейчас финансовая ситуация изменилась.
По хорошему, арендодатель должен демонтировать все эти блага цивилизации и сдавать пустую квартиру дабы не попасть на огромные расходы.
Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.
UA
 
Повідомлень: 7070
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:48

  UA написав:
  airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.

В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.

И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей из последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших подворотнях, как в повести Казакова «Невозвращенец»?
барабашов
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 16.06.15
Подякував: 230 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:00

  барабашов написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:На Оболоні черги за зброєю стояли тому що саме на Оболоні зброю і видавали. А в центрі ніхто нічого не видавав.

В первый день даже паспортные данные записывали.
На второй просто сгружали с камазов ящики с АК - налетай пацаны.

И как на раздачу пару тысяч единиц автоматического с запасными рожками отреагировала криминальная обстановка на Оболони? Махновщина и Сомали с Могадишо не началися? Ломбарды не бомбят каждый вечер? Людей и последних мерсов не достают на перекрёстках и не шлёпают в ближайших дворах как в повести Казакова «Невозвращенец»?

Невероятное взаимное уважение.
К тому же тогда из Киева выехали все жлобы (подозреваю, что до единого)
Часть криминального мира была на передовой.
В Пуще была необходимость вскрыть бронедвери, так стремный пацанчик сделал это быстро, красиво и с глубоким пониманием дела.
UA
 
Повідомлень: 7070
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 07:52

  Успіх написав:
  sequence написав:
  Успіх написав:Але думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4

Ну от!
Якісь шпалери... - ванна, то взагалі, ппц.
В СТАРОМУ фонді!!!

А тут за місяць-два вилетять ластівки в НОВЕНЬКОМУ ЖК!
Де ВСЕ НОВЕНЬКЕ - ПЕРША ЗДАЧА!!!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©

І буде 7К/міс, як з куща!©👍 :D
:mrgreen:

https://ibb.co/z6YcyNv
Ваша секція зелененька? Недавно випадково їхав повз вашу "прелесть". Поїзди, товарняки та електрички впридачу. Близкість до колії вражає, честне слово. Здається навіть як би гучно крикнув вам привіт із вікна вагону на четвертій колії, то ви би у своєму смарті почули, а що вже казати про ті, які ближче!
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 963
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:37

  UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Тема ремонтов заглохла хоть под аренду, хоть нет.

Вопрос поломок решается как раньше, за счет арендодателя. Если стиралка работала 10 лет, ей пользовались 10 арендаторов, а на 11 она сломалась, разве он должен платить за себя и за остальных десятерых? Амортизационные платежи заложены в аренду и их накапливает у себя арендодатель.
Если я сдаю по рыночной цене (сложно определить так ли это, потому что в рекламе висит одно, а реально уходит/уходило по другим ценам), и предложу арендатору оплатить ремонт, потому что ему не повезло, он посмотрит на меня как на идиота, помониторит 2 месяца и переедет в аналогичную квартиру за аналогичную цену на другом этаже.
На самом деле это не критичная проблема. Стиралка ломается раз в 10 лет, ремонт стоит копейки. Да, сейчас сложные времена, но ситуация с арендой в Киеве далека от критической.

Залог беру 1,5 от стоимости аренды. Не столько я боюсь, что люди что-то украдут или сломают (99% порядочные), сколько некоторый имущественный ценз. Хочется видеть стабильных жильцов, а не снимающих на последние деньги.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9101
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Большинство арендодателей сейчас выбрало позиция я вам работающее сдал - работающее и верните.

Если 1-2 сдача, то может быть. В этом есть логика - вы эксплуатировали, вы платите. Хотя первые годы ничего не ломается или на гарантии. На 10 сдаче это как вы берете машину в прокат, возвращаете, а вам говорят вот тут подшипник ступицы подстукивать начал, нужно бы поменять, да и срок замены масла подошел - с вас столько-то (много) денег.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9101
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:58

Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.
UA
 
Повідомлень: 7070
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10136101371013810139>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 9998669
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4687606
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (347)
30.07.2022 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.