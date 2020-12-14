Додано: Суб 30 лип, 2022 08:37

UA написав: Что тема ремонтов под аренду заглохла.

Сколько сейчас отбивается средний ремонт?

20 или 30 лет?

Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?

Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает? Что тема ремонтов под аренду заглохла.Сколько сейчас отбивается средний ремонт?20 или 30 лет?Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Тема ремонтов заглохла хоть под аренду, хоть нет.Вопрос поломок решается как раньше, за счет арендодателя. Если стиралка работала 10 лет, ей пользовались 10 арендаторов, а на 11 она сломалась, разве он должен платить за себя и за остальных десятерых? Амортизационные платежи заложены в аренду и их накапливает у себя арендодатель.Если я сдаю по рыночной цене (сложно определить так ли это, потому что в рекламе висит одно, а реально уходит/уходило по другим ценам), и предложу арендатору оплатить ремонт, потому что ему не повезло, он посмотрит на меня как на идиота, помониторит 2 месяца и переедет в аналогичную квартиру за аналогичную цену на другом этаже.На самом деле это не критичная проблема. Стиралка ломается раз в 10 лет, ремонт стоит копейки. Да, сейчас сложные времена, но ситуация с арендой в Киеве далека от критической.Залог беру 1,5 от стоимости аренды. Не столько я боюсь, что люди что-то украдут или сломают (99% порядочные), сколько некоторый имущественный ценз. Хочется видеть стабильных жильцов, а не снимающих на последние деньги.