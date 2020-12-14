RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10136101371013810139

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 96
1. Не вище 500
15%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.


Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші.
Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.

Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.

Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9101
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:53

  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Это изделие на несколько лет эксплуатации.
UA
 
Повідомлень: 7071
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1588 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:55

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Это изделие на несколько лет эксплуатации.

Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Bolt
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10136101371013810139
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 10019671
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4687641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (351)
30.07.2022 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.