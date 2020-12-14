UA написав:Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.
Я б зараз купував за 8500
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.
Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші.
Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.
Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.
Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.