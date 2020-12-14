Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом. Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше. Предположу, что сейчас такое станет массовым.
Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші. Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.
Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.
Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Bolt написав:Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Ці всі Індезіти, Зануссі і майже всі інші - лайно з кацапстану. Я в 2018 році вибирав пральну машину, то нічого більш-менш нормального не знайшов, крім AEG зробленого в Італії (по крайній мірі, на машинці наклеєний стікер Made in Italy). Ще тоді брав за 15к, і це була тоді чи не єдина пралка с оборотами 1400 і 6.5 кг барабаном, що для мене є показником надійності. А по функціоналу і деяким фішкам ніякий Самсунг і поруч не стояв.
Bolt написав:Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Ці всі Індезіти, Зануссі і майже всі інші - лайно з кацапстану. Я в 2018 році вибирав пральну машину, то нічого більш-менш нормального не знайшов, крім AEG зробленого в Італії (по крайній мірі, на машинці наклеєний стікер Made in Italy). Ще тоді брав за 15к, і це була тоді чи не єдина пралка с оборотами 1400 і 6.5 кг барабаном, що для мене є показником надійності. А по функціоналу і деяким фішкам ніякий Самсунг і поруч не стояв.
В мене в будинку був Самсунг, років 6 відробив(дружина пере мало не щодня), поставив квартирантам даалі працює, собі Самс 9 кг, з функцією сушіння купив за 18 кг, десь роки 2 тому, наразі норм.