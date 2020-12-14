Додано: Суб 30 лип, 2022 09:27

UA написав: Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.

Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.

Предположу, что сейчас такое станет массовым. Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.Предположу, что сейчас такое станет массовым.

Я б зараз купував за 8500800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші.Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.