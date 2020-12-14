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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10137101381013910140>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.


Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші.
Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.

Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.

Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 09:53

  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Это изделие на несколько лет эксплуатации.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:55

  UA написав:
  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Это изделие на несколько лет эксплуатации.

Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:48

А як у вас з бізнесом в Києві?

От коротко, як в місті Лева...
  Успіх написав:
  somilitark написав:це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот

Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...
Але, все ж таки потім запитав))
І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)
=====
"На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((
З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"

І ще вона написала про бізнес її сусідки:

"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"

Отакі то бізнес-справи...
ДумайТЕ!


  Успіх написав:
  prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)

Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!

Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити оренду!

п.с.
А от думаю, що бізнес Черняка в Україні не дуже погіршився :mrgreen: а може, навіть, і покращився! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:58

  UA написав:Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.

Если вы не знали, то арендодатели в дешёвом сегменте никогда не покупают новую технику. Как правило они знают места где "техника с Европы"
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:10

  Успіх написав:От коротко, як в місті Лева...
  Успіх написав:
  somilitark написав:це дуже добре що Ви ще працюєте, всі мої родичі вже безробітні, а я не знаю скільки протягну, майже банкрот

Я вчора писав, що не наважився запитати знайому про її бізнес при такому курсі - не хотів дратувати...
Але, все ж таки потім запитав))
І от що вона мені відповіла по Вайберу (торгує дитячим взуттям)
=====
"На що мені переписувати ціни? На старі залишки - їх хоч би так продати, а нема кому((
З нового товару замовила кілька ростовок турецьких кросівок, ще в вівторок - по 40 грн долар рахували, а сьогодні 43. Людей нуль. Навіть нема на кому нові ціни випробувати😉"

І ще вона написала про бізнес її сусідки:

"Швидко ціна міняється в (ім'я я видалив) Вона і постілі кілька разів вже підвищила, а те, що отримує в доларах ( килими, покривала…) щодня перераховує. Сьогодні, наприклад, прийшли люди, яким вона кілька днів тому казала за покривало 600 грн, а сьогодні 650. Вони сильно возмущались і пішли до когось брати дешевше, хоч не такого кольору, як хотіли"

Отакі то бізнес-справи...
ДумайТЕ!


  Успіх написав:
  prodigy написав:для Успіха (та його сусідів)-продати залишки товару по собівартості (може на -5%)
і зачинити ларьок (щоб не витрачати марно час і не платити оренду, бізнес який генерує збитки краще прикрити до гарних часів), якщо там працюють пенси чи жінки, то працевлаштуватись складно, але якщо чоловіки, то будівельники зараз дуже потрібні (муляри, штакатури, стекольники та інші)

Почну з кінця...
Так, там працюють пенси і жінки - тому, вимушені "тягнути той хрест". Але, на скільки їх вистачить?
Якщо їм виходить хоч невеликий плюс, то ще тягнути можна - а якщо "на нулі", то треба розпродавати/закривати!

Бо, в мене, то тато/пенсіонер і виходить двічі на тиждень "провітрювати мій бізнес" :D
Маю надію, що оренди з мене не візьмуть(бо досі ніхто мені не телефонував на цю тему), бо в курсі, що я в ЗСУ. А от моїм "сусідам по бізнесу", які теж зачинили, але собі дременули за кордон - то телефонують і вимагають сплатити оренду!

п.с.
А от думаю, що бізнес Черняка в Україні не дуже погіршився :mrgreen: а може, навіть, і покращився! :mrgreen:

Щось для людини яка лежить в окопі під міноментними обстрілами(як Ви писали в одному зі своїх дописів) забагато смайликів, чи таки в ТРОшці десь в тилу прохолоджуєтесь?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Щось для людини яка лежить в окопі під міноментними обстрілами(як Ви писали в одному зі своїх дописів) забагато смайликів, чи таки в ТРОшці десь в тилу прохолоджуєтесь?!

Я ж казав, що зараз в тилу(не глибокому) - ми ж з хлопцями міняємось - 7-10днів одні, потім - інші на їхнє місце, а вони в тил... і так по колу...
Але тут такий тил, що інколи щось теж долітає🙄
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 14:54

  Bolt написав:Щось для людини яка лежить в окопі під міноментними обстрілами(як Ви писали в одному зі своїх дописів

Маленьке уточнення!
Я тоді лежав не в окопі, а просто біля дороги в посадці під кущем - а міни прилітали, прилітали і прилітали...
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:37

  Bolt написав:
  UA написав:
  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Это изделие на несколько лет эксплуатации.

Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.

Я как и любой арендодатель в курсе.
Странно что Vlad не в курсе.
Что скажете про CANDY и LG?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:40

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  roberto dark написав:
  Успіх написав:[quote="5465432:sequeАле думаю, що як я казав ще і рік тому - "7К/міс, як з куща!"©
как ни странно, похоже на правду.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/oren ... derIndex=4

Ну от!
Якісь шпалери... - ванна, то взагалі, ппц.
В СТАРОМУ фонді!!!

А тут за місяць-два вилетять ластівки в НОВЕНЬКОМУ ЖК!
Де ВСЕ НОВЕНЬКЕ - ПЕРША ЗДАЧА!!!

Тож -
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!©

І буде 7К/міс, як з куща!©👍 :D
:mrgreen:[/quote]
===========

https://ibb.co/z6YcyNv
Ваша секція зелененька? Недавно випадково їхав повз вашу "прелесть". Поїзди, товарняки та електрички впридачу. Близкість до колії вражає, честне слово. Здається навіть як би гучно крикнув вам привіт із вікна вагону на четвертій колії, то ви би у своєму смарті почули, а що вже казати про ті, які ближче![/quote]
======

Так, це - він!
Але вікна(точніше там лише одне вікно) - до колії у мене НЕ виходять(а виходять праворуч/в двір)
Тож - "привіт" з вагону не почую :mrgreen:

Але, тим не менше - буде 7К/міс, як з куща листок!© :mrgreen:
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