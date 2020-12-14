RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10137101381013910140

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:02

  UA написав:
  beee написав:
  UA написав:Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?

Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц

beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.

клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 730
З нами з: 26.11.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:33

Модерация присутствует на форуме???

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:Это изделие на несколько лет эксплуатации.

Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.

Я как и любой арендодатель в курсе.
Странно что Vlad не в курсе.
Что скажете про CANDY и LG?

девочки, ну вроде вам было указано направление на кидстафф для обсуждения СМА, НЕ???
или ваш моск не может осмыслить название ветки на которой флудите??? :twisted:
Прохожий
 
Повідомлень: 12758
З нами з: 05.06.13
Подякував: 869 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:54

  beee написав:
  UA написав:beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.

клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.

Коцнутую крашеную стену можно подшпаклеапть и покрасить, а если коцнуть ЛДСП и на складах нет точно такой же расцветки - Что делать?
Менять все ЛДСП в квартире?

Тему формальдегида опустим т. к. покупатели квартир с облицовкой стен ЛДСП это спецконтингент с IQ 20. Какая разница как именно они решили утилизироваться.
UA
 
Повідомлень: 7075
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 1885 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:58

https://www.youtube.com/shorts/sPaLRZCOCgw
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14167
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10137101381013910140
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 10039676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4687819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2059)
30.07.2022 21:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.