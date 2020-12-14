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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:02
UA написав: beee написав: UA написав:
Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
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beee
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:33
UA написав: Bolt написав: UA написав:
Это изделие на несколько лет эксплуатации.
Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Я как и любой арендодатель в курсе.
Странно что Vlad не в курсе.
Что скажете про CANDY и LG?
девочки, ну вроде вам было указано направление на кидстафф для обсуждения СМА, НЕ???
или ваш моск не может осмыслить название ветки на которой флудите???
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:54
beee написав: UA написав:
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Коцнутую крашеную стену можно подшпаклеапть и покрасить, а если коцнуть ЛДСП и на складах нет точно такой же расцветки - Что делать?
Менять все ЛДСП в квартире?
Тему формальдегида опустим т. к. покупатели квартир с облицовкой стен ЛДСП это спецконтингент с IQ 20. Какая разница как именно они решили утилизироваться.
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UA
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:58
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