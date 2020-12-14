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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:02
UA написав: beee написав: UA написав:
Что тема ремонтов под аренду заглохла.
Сколько сейчас отбивается средний ремонт?
20 или 30 лет?
Как лендлорды решают вопрос поломок бытовой техники и мебели?
Залоговая сумма хоть порчу коврика под входной дверью покрывает?
Я посчитал в эксель. Получается = ~
Х.з. что он означает, вроде бесконечность 😅
Аренда хорошо как передержка для кота. Пока КРЖН в отпуске, чтобы хозяин был.
А делать некачественный - так и будет потом 200 баксов в месяц
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
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beee
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:33
UA написав: Bolt написав: UA написав:
Это изделие на несколько лет эксплуатации.
Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Я как и любой арендодатель в курсе.
Странно что Vlad не в курсе.
Что скажете про CANDY и LG?
девочки, ну вроде вам было указано направление на кидстафф для обсуждения СМА, НЕ???
или ваш моск не может осмыслить название ветки на которой флудите???
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:54
beee написав: UA написав:
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Коцнутую крашеную стену можно подшпаклеапть и покрасить, а если коцнуть ЛДСП и на складах нет точно такой же расцветки - Что делать?
Менять все ЛДСП в квартире?
Тему формальдегида опустим т. к. покупатели квартир с облицовкой стен ЛДСП это спецконтингент с IQ 20. Какая разница как именно они решили утилизироваться.
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UA
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:58
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vitaliian
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Додано: Суб 30 лип, 2022 21:16
UA написав: beee написав: UA написав:
beee а как модные нынче ЛДСП панели на стенах в плане износостойкости?
Как бы качественный ремонт на продажу не превратился в качественно поюзаный арендаторами.
клёво, если под дерево. по изностойкости - лучше всего
от воды могут набухнуть, ну как и ламинат.
крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Коцнутую крашеную стену можно подшпаклеапть и покрасить, а если коцнуть ЛДСП и на складах нет точно такой же расцветки - Что делать?
Менять все ЛДСП в квартире?
Тему формальдегида опустим т. к. покупатели квартир с облицовкой стен ЛДСП это спецконтингент с IQ 20. Какая разница как именно они решили утилизироваться.
коцнуть шпаклёвку - крайне легко.
коцнуть лист дсп не представляю как. я использую 16 мм, десятка гнётся. на кухне - и то поцарапать сложно, а на стене - хз.
о экологичности сказать нечего - вся квартира завалена центнерами дсп. но я обязательно кромкую абсолютно всё. даже нелицевые части. и испаряться ему некуда. плюс использую только Egger. большинство мебельщиков не заморачиваются.
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beee
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:24
UA написав:
Это изделие на несколько лет эксплуатации.
Мій особистий опит, що часто прості вироби (як тут 800 обертів) дешевих брендов живуть довше, ніж складніши дорогих. Стіралка це не турбина. Не треба експертизи Сіменс.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:27
Bolt написав:
Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Що більше купують, то більше й скидають.
З другого боку Міле, будуть ремонтувати до останнього, перед ніж скинути перекупам за тисячу.
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Vlad442
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:30
UA написав:
Влад, посмотрю как арендодатели сдающие за 4-6 кгрн купят новую стиралку за 15 кгрн учитывая, что деньги от аренды для многих являются единственным доходом.
Многие арендодатели и до войны перевешивали ремонт техники на арендатора (особенно в дешевом сегменте). Расходы на риелтора и переезд делали споры с арендодателями малопродуктивными. Чинили или покупали бу на олх и жили дальше.
Предположу, что сейчас такое станет массовым.
Треба робити,як в Європі та Америці - орендар орендує квартиру без меблів і без побутової техніки
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Додано: Суб 30 лип, 2022 22:30
Vlad442 написав: Bolt написав:
Немного занимался скупкою стиралок на запчасти, как раз такое барахло (занусси, индезиты) и скидуют в не исправном сострянии, причём судя по шильдикам относительно недавно произведенным. Почти не продают Самсунги, и разумеется Миле.
Що більше купують, то більше й скидають.
З другого боку Міле, будуть ремонтувати до останнього, перед ніж скинути перекупам за тисячу.
Попадалось два сіменса початку 90-х, вертикалки, одна навіть робоча була, тільки вже фарба пожовкла і де ні де поіржавіла.
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Bolt
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