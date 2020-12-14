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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10138101391014010141

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:
  Унуноктий написав:Если вы не знали, то арендодатели в дешёвом сегменте никогда не покупают новую технику. Как правило они знают места где "техника с Европы"

Все, що купував б/в, за рік-два виходило з ладу. Так що тільки нова недорога техніка. Питання може бути в виборі моделі чи бренда, тут кожен сам аналізує, а не нове, чи бу.
Бу на фірмі можна купити газову плиту (пару раз так робив - все ОК) в ідеальному стані, але не складний виріб.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.

Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями?
Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 22:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Попадалось два сіменса початку 90-х, вертикалки, одна навіть робоча була, тільки вже фарба пожовкла і де ні де поіржавіла.

В мене на дачі у закутку стоїть холодильник Дніпро віком більше ніж 60 років. Останні років 25 не використовується. Як памятка, іржавий, гучний, але холодить добре. Так що, тоді робили гарні речі? Ні. 999 не дожили до наших днів, а один залишився, але не треба з нього робити приклад.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:12

  Vlad442 написав:
  beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.

Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями?
Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.


На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 23:31

  Vlad442 написав:
  Bolt написав:
  Унуноктий написав:Если вы не знали, то арендодатели в дешёвом сегменте никогда не покупают новую технику. Как правило они знают места где "техника с Европы"

Все, що купував б/в, за рік-два виходило з ладу. Так що тільки нова недорога техніка. Питання може бути в виборі моделі чи бренда, тут кожен сам аналізує, а не нове, чи бу.
Бу на фірмі можна купити газову плиту (пару раз так робив - все ОК) в ідеальному стані, але не складний виріб.

Придерживаюсь такой тактики: только новое и и недорогих, известных брендов - холодильник, стиралка, бойлер, телевизор,электрическая варочная поверхность. Поверхность газовую и микроволновку можно б/у брать
Damien
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