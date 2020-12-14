Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Если вы не знали, то арендодатели в дешёвом сегменте никогда не покупают новую технику. Как правило они знают места где "техника с Европы"
Все, що купував б/в, за рік-два виходило з ладу. Так що тільки нова недорога техніка. Питання може бути в виборі моделі чи бренда, тут кожен сам аналізує, а не нове, чи бу. Бу на фірмі можна купити газову плиту (пару раз так робив - все ОК) в ідеальному стані, але не складний виріб.
beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями? Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.
Bolt написав:Попадалось два сіменса початку 90-х, вертикалки, одна навіть робоча була, тільки вже фарба пожовкла і де ні де поіржавіла.
В мене на дачі у закутку стоїть холодильник Дніпро віком більше ніж 60 років. Останні років 25 не використовується. Як памятка, іржавий, гучний, але холодить добре. Так що, тоді робили гарні речі? Ні. 999 не дожили до наших днів, а один залишився, але не треба з нього робити приклад.
beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями? Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.
На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса). И покрасил фасадной-же силиконовой краской. Не думаю, что будут какие-то проблемы.
Унуноктий написав:Если вы не знали, то арендодатели в дешёвом сегменте никогда не покупают новую технику. Как правило они знают места где "техника с Европы"
Все, що купував б/в, за рік-два виходило з ладу. Так що тільки нова недорога техніка. Питання може бути в виборі моделі чи бренда, тут кожен сам аналізує, а не нове, чи бу. Бу на фірмі можна купити газову плиту (пару раз так робив - все ОК) в ідеальному стані, але не складний виріб.
Придерживаюсь такой тактики: только новое и и недорогих, известных брендов - холодильник, стиралка, бойлер, телевизор,электрическая варочная поверхность. Поверхность газовую и микроволновку можно б/у брать
Vlad442 написав:Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші. Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.
Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.
Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Бойлер, те що понадійніше, стартує від 6-7 тис + монтаж + фитинги-труби-редуктор, запросто виходимо на 8-10. Те що, дешевше, протягне без ремонту навіть 2-3 роки? Будь-який ремонт до 5-7-8 років, виводить на ту ж початкову цифру вартості бойлера, тільки з головняком.
Обслуговування кондиціонера, перезаправка фреону, на кому? При заселенні холодить, через сезон-півроку-рік уже ні, то хто платить перезаправку?
Викласти 1-2-3 аренди на техніку, яка працювала, але її вбили орендарі, ну х/з чи є в цьому на даний момент сенс. Наразі йдемо до того як було раніше, плита+холодильник+пралка = все інше вже розкіш, і тільки за додаткову плату.
Damien написав:Придерживаюсь такой тактики: только новое и и недорогих, известных брендов - холодильник, стиралка, бойлер, телевизор,электрическая варочная поверхность. Поверхность газовую и микроволновку можно б/у брать
Рахували рентабельність встановленной техніки? Наразі, те що ви описали тягне мінімум на півроку оренди, і якщо хоть щось виходить з ладу, то цей термін збільшується. І це ще без врахування кошторису на ремонт, та ціни самої квартири.