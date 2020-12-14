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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 06:38
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
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Хомякоид
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Додано: Нед 31 лип, 2022 07:10
Хомякоид написав:
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
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Frant
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