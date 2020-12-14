RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10139101401014110142

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:38

  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?


Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.

Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2317 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:10

  Хомякоид написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?


Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.

Намного больше чем в новострое з крышной котельной.

Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.

А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22923
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10139101401014110142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1110 4688361
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 06:52
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2280, 2281, 2282
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22810 10040532
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 06:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.