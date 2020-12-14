Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю. ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду. В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Vlad442 написав:Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші. Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.
Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.
Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Бойлер, те що понадійніше, стартує від 6-7 тис + монтаж + фитинги-труби-редуктор, запросто виходимо на 8-10. Те що, дешевше, протягне без ремонту навіть 2-3 роки? Будь-який ремонт до 5-7-8 років, виводить на ту ж початкову цифру вартості бойлера, тільки з головняком.
Обслуговування кондиціонера, перезаправка фреону, на кому? При заселенні холодить, через сезон-півроку-рік уже ні, то хто платить перезаправку?
Викласти 1-2-3 аренди на техніку, яка працювала, але її вбили орендарі, ну х/з чи є в цьому на даний момент сенс. Наразі йдемо до того як було раніше, плита+холодильник+пралка = все інше вже розкіш, і тільки за додаткову плату.
При нинішніх цінах на оренду - немає сенсу орендодавцю ставити побутову техніку в орендну квартиру. Ні нову,ні б/в.