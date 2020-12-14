Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю. ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду. В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Vlad442 написав:Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші. Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.
Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.
Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.
Бойлер, те що понадійніше, стартує від 6-7 тис + монтаж + фитинги-труби-редуктор, запросто виходимо на 8-10. Те що, дешевше, протягне без ремонту навіть 2-3 роки? Будь-який ремонт до 5-7-8 років, виводить на ту ж початкову цифру вартості бойлера, тільки з головняком.
Обслуговування кондиціонера, перезаправка фреону, на кому? При заселенні холодить, через сезон-півроку-рік уже ні, то хто платить перезаправку?
Викласти 1-2-3 аренди на техніку, яка працювала, але її вбили орендарі, ну х/з чи є в цьому на даний момент сенс. Наразі йдемо до того як було раніше, плита+холодильник+пралка = все інше вже розкіш, і тільки за додаткову плату.
При нинішніх цінах на оренду - немає сенсу орендодавцю ставити побутову техніку в орендну квартиру. Ні нову,ні б/в.
как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю. ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду. В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
За весь минулий сезон опалення вийшло 5100 грн, це в хрущі 46 метрів. Температура в квартирі - 22-23 градуси, стіни неутеплені. В підвалах стоять теплові лічильники на 2-3 під'їзди. У батьків така ж по метрам квартира в іншому місті - десь в 2 рази дорожче. Тому раз на раз не приходиться, купа абсолютно прямопротилежних прикладів.
как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?
А чем это сильно отличается от условного хруща? Площадью комнат и высотой потолков? Мне кажется такое продать абсолютно нереально даже за 150куе, не говоря уже о 250. Различия с ЯГ или АХ в том что это немного другой уровень комфорта. Машинку паркуй где получится (там красивое фото из двора есть), вида из окна никакого. Решетки на окнах... эээ... В общем не могу понять ЦА для этой квартиры по этой цене.
Там два нюанса есть ещё В штатах по Рикзц этим бы не заморачивались, но у нас при долларе под 50, и этой цене : 1)Санузел практически под демонтаж, там пахнет ремонтом времени вашего окончания института, в каком реально состоянии весь остальной ремонт - х.з. 2)отличнейшая газовая труба от заводов Круппа на кухне, кому то насрать, но для меня этот элемент соцреализма и четверть ляма не сочетаются вообще И это нет фото тыльной стороны дома, а я примерно знаю как оно там, дом не строился при Никите, его быстро отремонтировали при Йосе в 45-46 и запустили в коммуналки(!!!) жильцов МОПы тоже там пропердены пролетариатом, смотрел у нас половинку такой же квартирки в доме начальства приднепровской ЖД, дом тоже 1936года, там чтоб как Кинг в царском своём себя чувствовать, надо полностью на капиталку здание ставить и вычистив в ноль подвалы и сменив коммуникации, начинать прибиввть скрытые плинтуса и канальные ПВВ, вонь совка ну никак самО со сталинки не выветривается, только всех выселить, всё содрать, и после ребилдинга заселить профессоров Преображенских вместо Швондеров.
Striker написав:За весь минулий сезон опалення вийшло 5100 грн, це в хрущі 46 метрів. Температура в квартирі - 22-23 градуси, стіни неутеплені. В підвалах стоять теплові лічильники на 2-3 під'їзди. У батьків така ж по метрам квартира в іншому місті - десь в 2 рази дорожче. Тому раз на раз не приходиться, купа абсолютно прямопротилежних прикладів.
Вы ж на Парусе вроде живёте, откуда там хрущи??? Сталинки на Набке напротив РИО - 98метров 3.500 в марте, 78метров - почти 3000 в марте, в феврале жена ещё платила, не помню квитанций, закрутить счётчик в минус ещё ОСББ не даёт, в квартирах под 25град даже в минус 10 за бортом(посмотрим как в эту зиму они будут шкварить) Победа считает очень по божески, но там же своя ТЭЦ на Космичке практически в 200 метрах, там меньше доллара метр выходило даже в январе. Сталинка без АО и без возможности отрезаться это старый 600й купленный за отложенный червонец папой ещё 15 лет назад и ты его содержишь на зарплату И заправляешь его 5-6л тоже при этих не весьма доходах
beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.
Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями? Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.
та не. достаточно грязной рукой торкнуться моется конечно tikkurila harmony глубокий мат светлые тона.
На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса). И покрасил фасадной-же силиконовой краской. Не думаю, что будут какие-то проблемы.
идея - клёвая. хотя можно короед им запилить в комнатах - точно не заюзают декоративные штукатурки интерьерные + матовый лак - понадёжнее краски будут намного. но квартиру я на продажу делал и краска выглядит красиво. декоративка, если не имитация бетона - колхозно