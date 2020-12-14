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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 101401014110142101431014410145>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 06:38

  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?


Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.

Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:10

  Хомякоид написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?


Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.

Намного больше чем в новострое з крышной котельной.

Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.

А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:14

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Я б зараз купував за 8500
https://bt.rozetka.com.ua/ua/1109644/p1 ... L8QAvD_BwE
800 обертів для оренди краще - менше навантаження, більш тривалий термін.

Невдалий вибір.
1. Зібрано у росії
2. Глючна
  Vlad442 написав:Ринок все відрегулює, як це було 20 років потому, коли квартира без стіралки, та квартира зі стіралкою це були різні гроші.
Звичайно, якість орендних квартир впаде, але в Києві, при оренді 4-6 (нехай буде такі цифри), можна купувати бойлери та стиралки, в Харкові ні. Оренда 2 тис та світло, тобто всі комунальні входять в ці 2, та це ще "хотелка", черги не стоять.

Що до ремонту за рахунок орендаря, то можна було видавити й раніше, але 3 тисячи на 10 років це не ті гроші, по котрим треба плакати.

Якщо здавати за 2, коли потече бойлер, звичайно я не буду його міняти, буду казати - коли буде ціна як до війни, то й буде бойлер, як до війни. Якщо здавати за 8, то піду й куплю новий.


Бойлер, те що понадійніше, стартує від 6-7 тис + монтаж + фитинги-труби-редуктор, запросто виходимо на 8-10. :roll:
Те що, дешевше, протягне без ремонту навіть 2-3 роки?
Будь-який ремонт до 5-7-8 років, виводить на ту ж початкову цифру вартості бойлера, тільки з головняком.

Обслуговування кондиціонера, перезаправка фреону, на кому?
При заселенні холодить, через сезон-півроку-рік уже ні, то хто платить перезаправку?

Викласти 1-2-3 аренди на техніку, яка працювала, але її вбили орендарі, ну х/з чи є в цьому на даний момент сенс. Наразі йдемо до того як було раніше, плита+холодильник+пралка = все інше вже розкіш, і тільки за додаткову плату.

При нинішніх цінах на оренду - немає сенсу орендодавцю ставити побутову техніку в орендну квартиру. Ні нову,ні б/в.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 07:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Хомякоид написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?


Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.

Намного больше чем в новострое з крышной котельной.

Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.

А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:09

За весь минулий сезон опалення вийшло 5100 грн, це в хрущі 46 метрів. Температура в квартирі - 22-23 градуси, стіни неутеплені. В підвалах стоять теплові лічильники на 2-3 під'їзди.
У батьків така ж по метрам квартира в іншому місті - десь в 2 рази дорожче.
Тому раз на раз не приходиться, купа абсолютно прямопротилежних прикладів.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:28

  airmax78 написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

А чем это сильно отличается от условного хруща? Площадью комнат и высотой потолков? Мне кажется такое продать абсолютно нереально даже за 150куе, не говоря уже о 250. Различия с ЯГ или АХ в том что это немного другой уровень комфорта. Машинку паркуй где получится (там красивое фото из двора есть), вида из окна никакого. Решетки на окнах... эээ...
В общем не могу понять ЦА для этой квартиры по этой цене.

Там два нюанса есть ещё
В штатах по Рикзц этим бы не заморачивались, но у нас при долларе под 50, и этой цене :
1)Санузел практически под демонтаж, там пахнет ремонтом времени вашего окончания института, в каком реально состоянии весь остальной ремонт - х.з.
2)отличнейшая газовая труба от заводов Круппа на кухне, кому то насрать, но для меня этот элемент соцреализма и четверть ляма не сочетаются вообще
И это нет фото тыльной стороны дома, а я примерно знаю как оно там, дом не строился при Никите, его быстро отремонтировали при Йосе в 45-46 и запустили в коммуналки(!!!) жильцов
МОПы тоже там пропердены пролетариатом, смотрел у нас половинку такой же квартирки в доме начальства приднепровской ЖД, дом тоже 1936года, там чтоб как Кинг в царском своём себя чувствовать, надо полностью на капиталку здание ставить и вычистив в ноль подвалы и сменив коммуникации, начинать прибиввть скрытые плинтуса и канальные ПВВ, вонь совка ну никак самО со сталинки не выветривается, только всех выселить, всё содрать, и после ребилдинга заселить профессоров Преображенских вместо Швондеров.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:38

  Striker написав:За весь минулий сезон опалення вийшло 5100 грн, це в хрущі 46 метрів. Температура в квартирі - 22-23 градуси, стіни неутеплені. В підвалах стоять теплові лічильники на 2-3 під'їзди.
У батьків така ж по метрам квартира в іншому місті - десь в 2 рази дорожче.
Тому раз на раз не приходиться, купа абсолютно прямопротилежних прикладів.

Вы ж на Парусе вроде живёте, откуда там хрущи???
Сталинки на Набке напротив РИО - 98метров 3.500 в марте, 78метров - почти 3000 в марте, в феврале жена ещё платила, не помню квитанций, закрутить счётчик в минус ещё ОСББ не даёт, в квартирах под 25град даже в минус 10 за бортом(посмотрим как в эту зиму они будут шкварить)
Победа считает очень по божески, но там же своя ТЭЦ на Космичке практически в 200 метрах, там меньше доллара метр выходило даже в январе.
Сталинка без АО и без возможности отрезаться это старый 600й купленный за отложенный червонец папой ещё 15 лет назад и ты его содержишь на зарплату
И заправляешь его 5-6л тоже при этих не весьма доходах
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:39

  Vlad442 написав:
  beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.

Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями?
Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.

та не. достаточно грязной рукой торкнуться
моется конечно tikkurila harmony глубокий мат светлые тона.

На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.

идея - клёвая.
хотя можно короед им запилить в комнатах - точно не заюзают :mrgreen:
декоративные штукатурки интерьерные + матовый лак - понадёжнее краски будут намного.
но квартиру я на продажу делал и краска выглядит красиво. декоративка, если не имитация бетона - колхозно
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:52

  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 08:55

  барабашов написав:Вы ж на Парусе вроде живёте, откуда там хрущи???

Ну, не хрущ, а панелька 80-х, однаково дешеве і жахливе житло. Для алкашів і всякої бидлоти в самий раз. Не пощастило, хотів весною продавати...
Striker
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