Додано: Нед 31 лип, 2022 08:28

airmax78 написав: uaprofi написав: скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/ ?



как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700? скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот этокак понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

А чем это сильно отличается от условного хруща? Площадью комнат и высотой потолков? Мне кажется такое продать абсолютно нереально даже за 150куе, не говоря уже о 250. Различия с ЯГ или АХ в том что это немного другой уровень комфорта. Машинку паркуй где получится (там красивое фото из двора есть), вида из окна никакого. Решетки на окнах... эээ...

В общем не могу понять ЦА для этой квартиры по этой цене. А чем это сильно отличается от условного хруща? Площадью комнат и высотой потолков? Мне кажется такое продать абсолютно нереально даже за 150куе, не говоря уже о 250. Различия с ЯГ или АХ в том что это немного другой уровень комфорта. Машинку паркуй где получится (там красивое фото из двора есть), вида из окна никакого. Решетки на окнах... эээ...В общем не могу понять ЦА для этой квартиры по этой цене.

Там два нюанса есть ещёВ штатах по Рикзц этим бы не заморачивались, но у нас при долларе под 50, и этой цене :1)Санузел практически под демонтаж, там пахнет ремонтом времени вашего окончания института, в каком реально состоянии весь остальной ремонт - х.з.2)отличнейшая газовая труба от заводов Круппа на кухне, кому то насрать, но для меня этот элемент соцреализма и четверть ляма не сочетаются вообщеИ это нет фото тыльной стороны дома, а я примерно знаю как оно там, дом не строился при Никите, его быстро отремонтировали при Йосе в 45-46 и запустили в коммуналки(!!!) жильцовМОПы тоже там пропердены пролетариатом, смотрел у нас половинку такой же квартирки в доме начальства приднепровской ЖД, дом тоже 1936года, там чтоб как Кинг в царском своём себя чувствовать, надо полностью на капиталку здание ставить и вычистив в ноль подвалы и сменив коммуникации, начинать прибиввть скрытые плинтуса и канальные ПВВ, вонь совка ну никак самО со сталинки не выветривается, только всех выселить, всё содрать, и после ребилдинга заселить профессоров Преображенских вместо Швондеров.