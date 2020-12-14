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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:07
Faceless написав:
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Забавно, но потенциальные арендаторы информацию о наличии индивидуального (квартирного) счетчика тепла игнорируют. Нуу... или делают вид, что игнорируют.
Так же игнорируют тот факт, что на высоких этажах значительно теплее, чем внизу и следовательно счета по квартирному счётчику тепла раза в 3 меньше.
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UA
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:11
UA написав: Faceless написав:
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Забавно, но потенциальные арендаторы информацию о наличии индивидуального (квартирного) счетчика тепла игнорируют. Нуу... или делают вид, что игнорируют.
Так же игнорируют тот факт, что на высоких этажах значительно теплее, чем внизу и следовательно счета по квартирному счётчику тепла раза в 3 меньше.
интересно, а чем объясняется то, что на высоких этажах значительно теплее ?
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baraka
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:17
Frant написав: Хомякоид написав:
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
В старих особливо панельних хрущах тепловіддача набагато вища ніж в сучасних утеплених новобудовах, навіть пінопластових.
Тому при наявності будинкових лічильників платежі будуть значно відрізнятись між хрущами та сучасним будинком.
В родички в панельній кутовій квартирі в куті при мінусі за бортом все покривається інеєм і кімната фактично нежитлова.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Нед 31 лип, 2022 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Хомякоид
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:17
baraka написав: UA написав: Faceless написав:
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Забавно, но потенциальные арендаторы информацию о наличии индивидуального (квартирного) счетчика тепла игнорируют. Нуу... или делают вид, что игнорируют.
Так же игнорируют тот факт, что на высоких этажах значительно теплее, чем внизу и следовательно счета по квартирному счётчику тепла раза в 3 меньше.
интересно, а чем объясняется то, что на высоких этажах значительно теплее ?
Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.
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Bolt
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:22
Bolt написав:
Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.
Точно ? Всегда соблюдаеться ?
Или могут быть варианты ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:28
Хомякоид написав: Bolt написав:
Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.
Точно ? Всегда соблюдаеться ?
Или могут быть варианты ?
В стандартных советских домах по крайней мере так. У нас на седьмом этаже до 26 т-ра доходила, тогда как на первых была Ниже 20.Сейчас, кстати ОСББ провело термомодернизацию дома, паралельно батарее поставили перепускную трубу и термовентили, теперь можна будет регулировать поток тепла через батарею. Неудобно, что в отличие от схем с горизонтальной разводкой счётчик будет стоять на каждой батарее, и передавать данные на общий сервак в доме, а от туда в теплоенерго. Ко всему дом утеплили 15 см пенопласта, короче этой зимой будем посмотреть на результат.
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Bolt
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:34
В старих особливо панельних хрущах тепловіддача набагато вища ніж в сучасних утеплених новобудовах, навіть пінопластових.
Тому при наявності будинкових лічильників платежі будуть значно відрізнятись між хрущами та сучасним будинком.
В родички в панельній кутовій квартирі в куті при мінусі за бортом все покривається інеєм і кімната фактично нежитлова.
Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.
Вы хотели написать- потери тепла через стены, наверное.
Но спешу расстроить. Из-за допотопной разводки, где тепло движется последовательно сверху, вся эта схема работала на сумасшедших температурах теплоносителя. Сам жил в хруще на верхнем этаже. Окна всю зиму открыты.
Посмотрм, что будет, когда теплоноситель будут давать по 35 градусов. Особенно на нижних этажах
Я такое видел в хрущах, где система завоздушена. С 1 по 3 этажи был такой дубарь, который из-за огромной инертности кирпичный стен, не могли прогреть до конца зимы + плесень в подарок
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:46
Bolt написав:
Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.
Подача йде з першого поверху, тобто знизу труба гаряченна, на останньому поверсі вже після всіх поверхів температура нижча, ніж на перших поверхах, а ось обратка вже доходить найбільш холодна до перших поверхів. В мене середній поверх, в спальні труба аж пече, а обратка від неї через кухню вже так собі.
Востаннє редагувалось Striker
в Нед 31 лип, 2022 09:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:47
Faceless написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Центральное отопление, без счетчиков я так понимаю.
ХЗ какие сумы будут приходить за отопление.
Намного больше чем в новострое з крышной котельной.
Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Практика свідчить, що треба порівнювати старий фонд, у якому є загальнодомові лічильники тепла, з новобудовами.
І тоді - раптом! - виявляється, що новобуд не дає жодної економії на опаленні.
Про це вже говорилось 100 разів.
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Frant
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:50
beee написав:
В старих особливо панельних хрущах тепловіддача набагато вища ніж в сучасних утеплених новобудовах, навіть пінопластових.
Тому при наявності будинкових лічильників платежі будуть значно відрізнятись між хрущами та сучасним будинком.
В родички в панельній кутовій квартирі в куті при мінусі за бортом все покривається інеєм і кімната фактично нежитлова.
Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.
Вы хотели написать- потери тепла через стены, наверное.
Но спешу расстроить. Из-за допотопной разводки, где тепло движется последовательно сверху, вся эта схема работала на сумасшедших температурах теплоносителя. Сам жил в хруще на верхнем этаже. Окна всю зиму открыты.
Посмотрм, что будет, когда теплоноситель будут давать по 35 градусов. Особенно на нижних этажах
Я такое видел в хрущах, где система завоздушена. С 1 по 3 этажи был такой дубарь, который из-за огромной инертности кирпичный стен, не могли прогреть до конца зимы + плесень в подарок
Наверно самый правильный термин теплопроводимость.
В хрущах выше, в новостроях с утеплением ниже.
Поэтому новострой выигрывает.
Кстати в Германии на каждой батарее стоит счетчик. Это с центральным отоплением.
Ну и вентиль само собой.
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Хомякоид
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