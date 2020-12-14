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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:58
Bolt написав: Striker написав: Bolt написав:
Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.
Подача йде з першого поверху, тобто знизу труба гаряченна, на останньому поверсі вже після всіх поверхів температура нижча, ніж на перших поверхах, а ось обратка вже доходить найбільш холодна до перших поверхів. В мене середній поверх, в спальні труба аж пече, а обратка від неї через кухню вже так собі.
Зрозуміло, що подача йде знизу, мається на увазі, що розподіл теплоносія починається з верхніх поверхів.
Не зрозумів. Що ви маєте на увазі під розподілом теплоносія ?
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Хомякоид
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:02
Bolt написав:
Зрозуміло, що подача йде знизу, мається на увазі, що розподіл теплоносія починається з верхніх поверхів.
Що значить розподіл теплоносія? В мене в одній кімнаті подача, в іншій обратка, в третій великій кімнаті ледь тепла обратка від сусідів, у них в тій кімнаті подача і гаряча, а до 9-го вже значно втрачається тепло. В моїй панельці так.
Але є ще багато нюансів - у когось сонячна сторона, а в когось всю зиму темно і набагато холодніше; десь більші втрати із-за великих кімнат з лоджіями, десь малі кімнати і менші втрати. На першому поверсі завжди холодніше, бо внизу холодний підвал, на останньому - холодний дах, кутова чи некутова кімната і т.д.
Востаннє редагувалось Striker
в Нед 31 лип, 2022 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Striker
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:02
_Mykola_ написав:
Невдалий вибір.
1. Зібрано у росії
Подивився. Індезіт продає бізнес в Росії туркам. Гроші за цю стіралку вже заплачені там робітникам, на та налоги. То, що я заплачу, піде у Європу, у головний офіс. Тобто я фінансую не Россію, а європейський бізнес, який пішов з Росії.
_Mykola_ написав:
Викласти 1-2-3 аренди на техніку, яка працювала, але її вбили орендарі, ну х/з чи є в цьому на даний момент сенс. Наразі йдемо до того як було раніше, плита+холодильник+пралка = все інше вже розкіш, і тільки за додаткову плату.
Так, якість нових квартир, які виводяться на ринок з часом впаде.
_Mykola_ написав:
Рахували рентабельність встановленной техніки?
Наразі, те що ви описали тягне мінімум на півроку оренди, і якщо хоть щось виходить з ладу, то цей термін збільшується.
І це ще без врахування кошторису на ремонт, та ціни самої квартири.
Колись було, що квартира зі стіралкой коштувала 3000, без стіралки 2500, бо ніхто не хотів купувати під ореднарів. Тобто стіралка, яка коштувала 200 доларів, значно підвищувала кєшфло з квартири, яка коштувала 30 000. Цифри умовні, але ідея зрозуміла. Без базових зручностей потребується великий дісконт.
Рахувати коли воно окупиться, то помилка. Стіралка ж фізично не зникне за півроку, а буде робити ще 10 років до ремонту, а потім ще 10.
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Vlad442
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:05
Хомякоид написав: Bolt написав: Striker написав:
Подача йде з першого поверху, тобто знизу труба гаряченна, на останньому поверсі вже після всіх поверхів температура нижча, ніж на перших поверхах, а ось обратка вже доходить найбільш холодна до перших поверхів. В мене середній поверх, в спальні труба аж пече, а обратка від неї через кухню вже так собі.
Зрозуміло, що подача йде знизу, мається на увазі, що розподіл теплоносія починається з верхніх поверхів.
Не зрозумів. Що ви маєте на увазі під розподілом теплоносія ?
Гаряча вода поступає з підвала на останній поверх по трубі, а там починає розподілюватись по батареях.
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Bolt
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:12
UA написав:
Так же игнорируют тот факт, что на высоких этажах значительно теплее, чем внизу
и следовательно счета по квартирному счётчику тепла
раза в 3 меньше.
Не згоден. Втрати тепла (які рахує лічільник) не дуже відрізняються. В мене є квартири на різних поверхах, такого не спостерігав.
Те, що в радянському фонді було розбалансування системи, то не про новобудови з лічильниками тепла.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:15
Bolt написав:
Гаряча вода поступає з підвала на останній поверх по трубі, а там починає розподілюватись по батареях.
Є різні схеми. Наприклад по одному стояку вгору, потім по другому донизу. Здебільше бачив таку схему.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:16
Хомякоид написав: Frant написав:
Практика свідчить, що треба порівнювати старий фонд, у якому є загальнодомові лічильники тепла, з новобудовами.
І тоді - раптом! - виявляється, що новобуд не дає жодної економії на опаленні.
Про це вже говорилось 100 разів.
Франт не може такого бути.
Новобудови ідуть утеплені, тому теплопровідність нижче ніж в хрущах.
Якщо взяти дві однакові квартири хрущ панельний и новобудову то в новобудові будуть менше затрати енергії щоб підтримувати температуру наприклад 20 град.
Може бути. І є!
Тому що площа "хруща" в 1,5-2 рази менша площі новобуду.
Теплоізоляція "хруща" гірша на 20-30%.
В 1к "хрущовках" площею 30-32 м2, які були до війни популярні під оренду, зимова комуналка за опалення, за місяць 600 грн. Зима 2021/2022
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:17
Frant написав: Faceless написав:
Frant написав:Нюанс: загальнодомові теплолічильники встановлені повсюди, у всьому старому житлофонді.
А площа пересічної квартири старого житлофонда - в 1,5 рази менша за площу пересічної квартири новобуду.
В результаті зимова комуналка клятих "хрущовок" і "брежнєвок" - в 1,5 рази менша за зимове опалення новобудних квартир.
Практика каже інше. В мене опалення в квартирі з лічильником на квартиру, менше, ніж було до того в орендованій квартирі в старому фонді з куди меншою площею
Практика свідчить, що треба порівнювати старий фонд, у якому є загальнодомові лічильники тепла, з новобудовами.
І тоді - раптом! - виявляється, що новобуд не дає жодної економії на опаленні.
Про це вже говорилось 100 разів.
Так порівнював. І не на користь старого фонду виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:20
Vlad442 написав:
Стіралка ж фізично не зникне за півроку, а буде робити ще 10 років до ремонту, а потім ще 10.
Нiт. Скорiше через 3-5 їй наступить п..дець, та потрiбно буде купляти iншу.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:25
Faceless написав:
Так порівнював. І не на користь старого фонду
виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)
Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.
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