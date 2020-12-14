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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 10:26
Vlad442 написав: Bolt написав:
Гаряча вода поступає з підвала на останній поверх по трубі, а там починає розподілюватись по батареях.
Є різні схеми. Наприклад по одному стояку вгору, потім по другому донизу. Здебільше бачив таку схему.
Тут больше с физикой связано, частичное использование гравитационной схемы, по мере остывания плотность воды растёт, следовательно легче загнать гарячую воду наверх, экономия електпоенергии какая-то получается.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:29
Striker написав: Faceless написав:
Так порівнював. І не на користь старого фонду
виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)
Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.
Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:30
rjkz написав:
На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.
Чому не акрілова? Її ж легше вивести під краску?
Фасадна краска не змивається, тобто переплачувати за це на внутрішніх роботах може не має сенсу.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 10:32
Bolt написав:
Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:09
Striker написав: Bolt написав:
Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:35
Bolt написав:
Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
Ага, тільки чомусь мої платіжки за опалення набагато нижчі, ніж у тих, в кого немає цього лічильника. Якби ще квартира була утеплена, то було б 24-25 градусів, а не 22.
Ще може мати значення, як правильно відрегульована подача на задвижці і як лічильник рахує при цьому.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:35
Bolt написав: Striker написав: Bolt написав:
Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
Вони цілком мають сенс.
Чи мають сенс аеродроми площею 100-150 м2, для пересічного, який нині став безробітним - х.з???
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:37
Striker написав: Bolt написав:
Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
Ага, тільки чомусь мої платіжки за опалення набагато нижчі, ніж у тих, в кого немає цього лічильника. Якби ще квартира була утеплена, то було б 24-25 градусів, а не 22.
Ще може мати значення, як правильно відрегульована подача на задвижці і як лічильник рахує при цьому.
Ви їм нічого не доведете
Секта віруючих в релігію "дешеві платіжки за тепло в аеродромах"
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