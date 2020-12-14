RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10142101431014410145

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:26

  Vlad442 написав:
  Bolt написав:Гаряча вода поступає з підвала на останній поверх по трубі, а там починає розподілюватись по батареях.

Є різні схеми. Наприклад по одному стояку вгору, потім по другому донизу. Здебільше бачив таку схему.

Тут больше с физикой связано, частичное использование гравитационной схемы, по мере остывания плотность воды растёт, следовательно легче загнать гарячую воду наверх, экономия електпоенергии какая-то получается.
Bolt
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:29

  Striker написав:
  Faceless написав:Так порівнював. І не на користь старого фонду виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)

Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.

Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Bolt
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.

Чому не акрілова? Її ж легше вивести під краску?
Фасадна краска не змивається, тобто переплачувати за це на внутрішніх роботах може не має сенсу.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9110
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:32

  Bolt написав:Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.

Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2835
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3464 раз.
Подякували: 5761 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:09

  Striker написав:
  Bolt написав:Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.

Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.

Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
Bolt
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:35

  Bolt написав:Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Ага, тільки чомусь мої платіжки за опалення набагато нижчі, ніж у тих, в кого немає цього лічильника. Якби ще квартира була утеплена, то було б 24-25 градусів, а не 22.
Ще може мати значення, як правильно відрегульована подача на задвижці і як лічильник рахує при цьому.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2835
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3464 раз.
Подякували: 5761 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:35

  Bolt написав:
  Striker написав:
  Bolt написав:Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.

Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.

Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Вони цілком мають сенс.
Чи мають сенс аеродроми площею 100-150 м2, для пересічного, який нині став безробітним - х.з???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22926
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:37

  Striker написав:
  Bolt написав:Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Ага, тільки чомусь мої платіжки за опалення набагато нижчі, ніж у тих, в кого немає цього лічильника. Якби ще квартира була утеплена, то було б 24-25 градусів, а не 22.
Ще може мати значення, як правильно відрегульована подача на задвижці і як лічильник рахує при цьому.

Ви їм нічого не доведете
Секта віруючих в релігію "дешеві платіжки за тепло в аеродромах"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22926
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10142101431014410145
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2280, 2281, 2282
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22810 10041122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 08:59
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1110 4688627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 08:36
Bolt
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.