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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10143101441014510146>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:26

  Vlad442 написав:
  Bolt написав:Гаряча вода поступає з підвала на останній поверх по трубі, а там починає розподілюватись по батареях.

Є різні схеми. Наприклад по одному стояку вгору, потім по другому донизу. Здебільше бачив таку схему.

Тут больше с физикой связано, частичное использование гравитационной схемы, по мере остывания плотность воды растёт, следовательно легче загнать гарячую воду наверх, экономия електпоенергии какая-то получается.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:29

  Striker написав:
  Faceless написав:Так порівнював. І не на користь старого фонду виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)

Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.

Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.

Чому не акрілова? Її ж легше вивести під краску?
Фасадна краска не змивається, тобто переплачувати за це на внутрішніх роботах може не має сенсу.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 10:32

  Bolt написав:Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.

Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:09

  Striker написав:
  Bolt написав:Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.

Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.

Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:35

  Bolt написав:Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Ага, тільки чомусь мої платіжки за опалення набагато нижчі, ніж у тих, в кого немає цього лічильника. Якби ще квартира була утеплена, то було б 24-25 градусів, а не 22.
Ще може мати значення, як правильно відрегульована подача на задвижці і як лічильник рахує при цьому.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:31

  Bolt написав:Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Если есть придворный сантехник, он может ходить прикручивать подачу на стояках
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:44

  Ромасик написав:
  Bolt написав:Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.

Если есть придворный сантехник, он может ходить прикручивать подачу на стояках

Был, когда-то такой у нас, прикручивал, пока на бутылку давали. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:49

  Bolt написав:
  baraka написав:интересно, а чем объясняется то, что на высоких этажах значительно теплее ?

Потому, что теплоноситель заходит сверху, а к нижним этажам он охлаждается.

Там не все так просто - на верхних этажах (кроме последнего) батареи содержат меньше секций и возрастают пирамидкой к нижним этажам, поэтому теоретически при правильных расчётах во всех квартирах должно быть одинаково тепло. Но ЦО проектировалось при клятых совках и коптили тогда знатно, поэтому возможно на комнатной температуре теплоносителя это не работает
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:56

  beee написав:Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.

Счетчику тепла одинаково
Ромасик
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