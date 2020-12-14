|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:18
Ромасик написав: beee написав:
Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.
Счетчику тепла одинаково
В зрущовках половина батарей сучасні, а не тарі чавунні.
Секта віруючих в дешеві комунальні новобудні платежі.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22925
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2393 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22811
|10041356
|
|
|1110
|4688688
|
Нед 31 лип, 2022 08:36
Bolt
|
|3
|3875
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim