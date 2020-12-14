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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 13:27
Striker написав:
За весь
минулий сезон опалення вийшло 5100 грн, це в хрущі 46 метрів. Температура в квартирі - 22-23 градуси, стіни неутеплені. В підвалах стоять теплові лічильники на 2-3 під'їзди.
У батьків така ж по метрам квартира в іншому місті - десь в 2 рази дорожче.
Тому раз на раз не приходиться, купа абсолютно прямопротилежних прикладів.
Говнострой. Однуша 47 метров. Панорамные окна. температура 24.
Теплый высокий этаж.
2300 грн за прошлый сезон.
Это уже после введения грабительской схемы начисления по индивидуальным счетчикам тепла.
В прошлые сезоны было 1000 - 1200 грн при температуре 22.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:35
Vlad442 написав: UA написав:
Так же игнорируют тот факт, что на высоких этажах значительно теплее, чем внизу
и следовательно счета по квартирному счётчику тепла
раза в 3 меньше.
Не згоден. Втрати тепла (які рахує лічільник) не дуже відрізняються. В мене є квартири на різних поверхах, такого не спостерігав.
Те, що в радянському фонді було розбалансування системи, то не про новобудови з лічильниками тепла.
Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:35
Ромасик написав: beee написав:
Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.
Счетчику тепла одинаково
ничего не одинаково
теплопередача чугуна в несколько раз ниже. сколько тепла они отдадут в единицу времени?
вообще читать про теплотехнику забавно. особенно про термо эффективность неутеплённых панелей и хрущей
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:43
beee написав: Ромасик написав: beee написав:
Как раз наоборот. В нормальном новострое теплоотдача, а главное - конвенция радиаторов несравнима с чугунными в хрущах.
Счетчику тепла одинаково
ничего не одинаково
теплопередача чугуна в несколько раз ниже. сколько тепла они отдадут в единицу времени?
вообще читать про теплотехнику забавно. особенно про термо эффективность неутеплённых панелей и хрущей
Сколько отдадут тела, то счётчик тепла и посчитает.
Что не так?
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:48
Дійсно забавно.
Можна подумати, що у пінопластових "неохрушів" теплоізоляція в 10 разів краща, ніж у "хрущів"
Хрущ справа. Утепление слева.
Разница температур на фасаде — от −4,8 °C до +5,9 °C
Так шо йди у школу, або вулицю грій
Востаннє редагувалось beee
в Нед 31 лип, 2022 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 13:50
Счетчик тоже не панацея, хоть лучше чем без него. Но в этом вопросе, вероятно, очень многое от самого дома зависит, да и от жильцов тоже.
В 13 году переехал в новострой - пятиэтажка из силикатного кирпича утепленная пенопластом, квартира 80 кв.м., центрально отопление, разводка горизонтальная.
Народ начал делать ремонты - подобавляли себе секций, некоторые с центрального отопления налепили себе подобие "теплых полов", отдельные экземпляры в квартирах установили подкачивающие насосы. Итог - пол дома мерзнет, пол дома с отрытыми окнами.
Управы нет - выход один - ставить индивидуальный счетчик в квартиру. Пару лет назад цена вопроса около 12 к.грн. Большинство поставило - цены уменьшились раза в 2.5. А вот кто не поставил - начали приходить платежки по 8-9 тысяч за месяц - на них списали все теплопотери. Поставили и они. Теперь ТЕЦ теплопотери распределяет солидарно на всех, даже на тех у кого индивидуально електро отопление (газа в доме нет). Прошлой зимой накидывали около 500-700 грн "сверху" к показаниям по счетчику. Зимой счетчик "наматывал" в среднем 1,5 гигокаллории в месяц на 80 кв (минус 2 лоджии по 3 кв).
Вот такая арифметика...
Так это в новом утепленном доме, а в панельном "хруще" видать никакие счетчики без утепления фасадов не помогут ИМХО...
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Додано: Нед 31 лип, 2022 14:05
beee написав:
Дійсно забавно.
Можна подумати, що у пінопластових "неохрушів" теплоізоляція в 10 разів краща, ніж у "хрущів"
Хрущ справа. Утепление слева.
Разница температур на фасаде — от −4,8 °C до +5,9 °C
Так шо йди у школу, або вулицю грій
Я не знаю, що то за малюнки.
Можливо, якийсь даун малював.
Який матеріал стін, товщина?
Можна посилання на авторитетний журнал, на розрахунки дипломованих фахівців?
Спочатку навчись фотографії грамотно прикріплювати, шпеціаліст.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 14:53
Фотографія зроблена термовізійною камерою.
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