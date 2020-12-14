Додано: Нед 31 лип, 2022 13:50

Счетчик тоже не панацея, хоть лучше чем без него. Но в этом вопросе, вероятно, очень многое от самого дома зависит, да и от жильцов тоже.

В 13 году переехал в новострой - пятиэтажка из силикатного кирпича утепленная пенопластом, квартира 80 кв.м., центрально отопление, разводка горизонтальная.

Народ начал делать ремонты - подобавляли себе секций, некоторые с центрального отопления налепили себе подобие "теплых полов", отдельные экземпляры в квартирах установили подкачивающие насосы. Итог - пол дома мерзнет, пол дома с отрытыми окнами.

Управы нет - выход один - ставить индивидуальный счетчик в квартиру. Пару лет назад цена вопроса около 12 к.грн. Большинство поставило - цены уменьшились раза в 2.5. А вот кто не поставил - начали приходить платежки по 8-9 тысяч за месяц - на них списали все теплопотери. Поставили и они. Теперь ТЕЦ теплопотери распределяет солидарно на всех, даже на тех у кого индивидуально електро отопление (газа в доме нет). Прошлой зимой накидывали около 500-700 грн "сверху" к показаниям по счетчику. Зимой счетчик "наматывал" в среднем 1,5 гигокаллории в месяц на 80 кв (минус 2 лоджии по 3 кв).

Вот такая арифметика...

Так это в новом утепленном доме, а в панельном "хруще" видать никакие счетчики без утепления фасадов не помогут ИМХО...