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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10144101451014610147

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:35

  beee написав:Кстати, кто в курсе, что с плиткой керамической?
Он лайн в эпицентре купить невозможно. Из того, что на сайте в достаточном количестве, 5 раз отменял оператор. На складах пусто.
В итоге купили в агромате и уже дороже. Чего её гребут? Завозов нет или цены поднимут?

Там кажись в Славянске карамофабрика, которая для Эпика выпускала плитку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Именно отданное количество тепла, потому что считает температуру на входе и на выходе, потом умножает на количество теплоносителя. Ему пофиг, чугун или алюминий, низкий этаж или высокий.
  UA написав:Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.

Если это воздух вне дома, то его сдувает ветром. Температура за бортом почти не будет отличаться на 3 и на 23 этаже. Если теоретически "тепло", то так температура у соседей 3 этажа (2 и 4) будет 22, как и температура у соседей 23 (22 и 24) этажа. Достаточно 1-ому этажу натопить до 22, имея холодный пол, и разницы между 3 и 23 не будет.
Почему у Вас разница, не знаю, но точно не из-за законов физики. Может счетчик где-то глючит.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
UA написав:
  beee написав:ничего не одинаково
теплопередача чугуна в несколько раз ниже. сколько тепла они отдадут в единицу времени?

вообще читать про теплотехнику забавно. особенно про термо эффективность неутеплённых панелей и хрущей

Сколько отдадут тела, то счётчик тепла и посчитает.
Что не так?
Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Який тоді сенс був би в лічильнику? Якраз він рахує віддане теплоносієм тепло, через різницю температури на вході і виході і об'єм теплоносія, що пройшов
Faceless
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  #<1 ... 10144101451014610147
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