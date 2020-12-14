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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 15:35
beee написав:
Кстати, кто в курсе, что с плиткой керамической?
Он лайн в эпицентре купить невозможно. Из того, что на сайте в достаточном количестве, 5 раз отменял оператор. На складах пусто.
В итоге купили в агромате и уже дороже. Чего её гребут? Завозов нет или цены поднимут?
Там кажись в Славянске карамофабрика, которая для Эпика выпускала плитку.
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Bolt
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Додано: Нед 31 лип, 2022 15:37
Damien написав:
Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном
Именно отданное количество тепла, потому что считает температуру на входе и на выходе, потом умножает на количество теплоносителя. Ему пофиг, чугун или алюминий, низкий этаж или высокий.
UA написав:
Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.
Если это воздух вне дома, то его сдувает ветром. Температура за бортом почти не будет отличаться на 3 и на 23 этаже. Если теоретически "тепло", то так температура у соседей 3 этажа (2 и 4) будет 22, как и температура у соседей 23 (22 и 24) этажа. Достаточно 1-ому этажу натопить до 22, имея холодный пол, и разницы между 3 и 23 не будет.
Почему у Вас разница, не знаю, но точно не из-за законов физики. Может счетчик где-то глючит.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 15:39
Damien написав: UA написав: beee написав:
ничего не одинаково
теплопередача чугуна в несколько раз ниже. сколько тепла они отдадут в единицу времени?
вообще читать про теплотехнику забавно. особенно про термо эффективность неутеплённых панелей и хрущей
Сколько отдадут тела, то счётчик тепла и посчитает.
Что не так?
Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном
Який тоді сенс був би в лічильнику? Якраз він рахує віддане теплоносієм тепло, через різницю температури на вході і виході і об'єм теплоносія, що пройшов
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Faceless
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