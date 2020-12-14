Додано: Нед 31 лип, 2022 16:57

Damien написав: Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Счётчик считает переданное из воды (теплоносителя) в комнату тепло. Передавали его через хорошие или плохие батареи, через трубы в стяжке (теплый водяной пол) или еще как-то - никакого значения не имеет. Что отдано - то на счётчике отображено.З.Ы. Есть некоторые нюансы регулировки напора воды. Практика показала, что более точно счётчик считает в случае малого водотока (прикрученный напор) и , следовательно, большой разницы в температурах на входе и выходе.И при уменьшении вилки этих Т - легко получить большую ошибку измерений.Я себе объясняю это так: счётчик имеет погрешность измерения Т воды. Допустим она 1°С. При некоторых настройках (большой напор воды) можно добиться того, что вилка Т на входе и выходе будет 1-2 °С. При этом вычислительное устройство должно насчитать например N количество тепла. Но если счётчик в силу естественной ошибки измерения Т насчитает вилку в Т воды вход и выход уже не 1-2 °С, а 2-3 °С, то вычислитель посчитает больше тепла в 1.5 -2 раза.Потому, чтобы нивелировать влияние ошибки измерений Т, я бы советовал малый напор и соответственно бОльшую вилку температур.