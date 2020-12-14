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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10145101461014710148>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:35

  beee написав:Кстати, кто в курсе, что с плиткой керамической?
Он лайн в эпицентре купить невозможно. Из того, что на сайте в достаточном количестве, 5 раз отменял оператор. На складах пусто.
В итоге купили в агромате и уже дороже. Чего её гребут? Завозов нет или цены поднимут?

Там кажись в Славянске карамофабрика, которая для Эпика выпускала плитку.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Именно отданное количество тепла, потому что считает температуру на входе и на выходе, потом умножает на количество теплоносителя. Ему пофиг, чугун или алюминий, низкий этаж или высокий.
  UA написав:Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.

Если это воздух вне дома, то его сдувает ветром. Температура за бортом почти не будет отличаться на 3 и на 23 этаже. Если теоретически "тепло", то так температура у соседей 3 этажа (2 и 4) будет 22, как и температура у соседей 23 (22 и 24) этажа. Достаточно 1-ому этажу натопить до 22, имея холодный пол, и разницы между 3 и 23 не будет.
Почему у Вас разница, не знаю, но точно не из-за законов физики. Может счетчик где-то глючит.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
UA написав:
  beee написав:ничего не одинаково
теплопередача чугуна в несколько раз ниже. сколько тепла они отдадут в единицу времени?

вообще читать про теплотехнику забавно. особенно про термо эффективность неутеплённых панелей и хрущей

Сколько отдадут тела, то счётчик тепла и посчитает.
Что не так?
Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Який тоді сенс був би в лічильнику? Якраз він рахує віддане теплоносієм тепло, через різницю температури на вході і виході і об'єм теплоносія, що пройшов
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Damien написав:Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Счётчик считает переданное из воды (теплоносителя) в комнату тепло. Передавали его через хорошие или плохие батареи, через трубы в стяжке (теплый водяной пол) или еще как-то - никакого значения не имеет. Что отдано - то на счётчике отображено.

З.Ы. Есть некоторые нюансы регулировки напора воды. Практика показала, что более точно счётчик считает в случае малого водотока (прикрученный напор) и , следовательно, большой разницы в температурах на входе и выходе.
И при уменьшении вилки этих Т - легко получить большую ошибку измерений.

Я себе объясняю это так: счётчик имеет погрешность измерения Т воды. Допустим она 1°С. При некоторых настройках (большой напор воды) можно добиться того, что вилка Т на входе и выходе будет 1-2 °С. При этом вычислительное устройство должно насчитать например N количество тепла. Но если счётчик в силу естественной ошибки измерения Т насчитает вилку в Т воды вход и выход уже не 1-2 °С, а 2-3 °С, то вычислитель посчитает больше тепла в 1.5 -2 раза.


Потому, чтобы нивелировать влияние ошибки измерений Т, я бы советовал малый напор и соответственно бОльшую вилку температур.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:23

  beee написав:
  Vlad442 написав:
  beee написав:крашенные стены в разы хуже. через неделю стены в пятнах. я уже понял, что перекрашивать нужно будет.

Що трапилось? Потоп? Пробували помити? У звичайному житті які можуть бути плями?
Пофарбовані стіни перефарбовував після того, як невдало відкрив красне вино, коли з жінкою вечеряли. Вчепилось аж у глибину.

та не. достаточно грязной рукой торкнуться
моется конечно tikkurila harmony глубокий мат светлые тона.

На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.

идея - клёвая.
хотя можно короед им запилить в комнатах - точно не заюзают :mrgreen:
декоративные штукатурки интерьерные + матовый лак - понадёжнее краски будут намного.
но квартиру я на продажу делал и краска выглядит красиво. декоративка, если не имитация бетона - колхозно


Нафига?
Просто белая покраска.
Это арендный эконом-новострой.
В Штатах 90% арендных объектов - просто белая покраска. Не надо морочиться с подбором краски ( мы-то знаем, что белой краски сотни оттенков и разная матовость, но они не парятся. ). Обычно красят дешевой краской типа Бенджамин Мур. Там есть одна довольно практичная краска, немного не совсем белоснежная, но очень эффективно скрывает мелкие дефекты и неплохо держит истирание. Естественно матовая.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Damien написав:Счётчик вроде считает не количество тепла отданное, а прошедшее через него количество теплоносителя и его температуру. Алюминий больше тепла отдаст в квартиру по сравнению с чугуном

Счётчик считает переданное из воды (теплоносителя) в комнату тепло. Передавали его через хорошие или плохие батареи, через трубы в стяжке (теплый водяной пол) или еще как-то - никакого значения не имеет. Что отдано - то на счётчике отображено.

З.Ы. Есть некоторые нюансы регулировки напора воды. Практика показала, что более точно счётчик считает в случае малого водотока (прикрученный напор) и , следовательно, большой разницы в температурах на входе и выходе.
И при уменьшении вилки этих Т - легко получить большую ошибку измерений.

Я себе объясняю это так: счётчик имеет погрешность измерения Т воды. Допустим она 1°С. При некоторых настройках (большой напор воды) можно добиться того, что вилка Т на входе и выходе будет 1-2 °С. При этом вычислительное устройство должно насчитать например N количество тепла. Но если счётчик в силу естественной ошибки измерения Т насчитает вилку в Т воды вход и выход уже не 1-2 °С, а 2-3 °С, то вычислитель посчитает больше тепла в 1.5 -2 раза.


Потому, чтобы нивелировать влияние ошибки измерений Т, я бы советовал малый напор и соответственно бОльшую вилку температур.
Значит, я ошибался в принципе работы теплосчетчика
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:05

  UA написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.


если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:12

  uaprofi написав:
  UA написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.


если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали


Ловят на лоха.
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Звукоизляция ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 18:15

  Bolt написав:
  beee написав:Кстати, кто в курсе, что с плиткой керамической?
Он лайн в эпицентре купить невозможно. Из того, что на сайте в достаточном количестве, 5 раз отменял оператор. На складах пусто.
В итоге купили в агромате и уже дороже. Чего её гребут? Завозов нет или цены поднимут?

Там кажись в Славянске карамофабрика, которая для Эпика выпускала плитку.

Безпіщанки "Кнауф" - вже не буде. Завод був десь на Донбасі,вже на окупованій території.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:12

  beee написав:Кстати, кто в курсе, что с плиткой керамической?
Он лайн в эпицентре купить невозможно. Из того, что на сайте в достаточном количестве, 5 раз отменял оператор. На складах пусто.
В итоге купили в агромате и уже дороже. Чего её гребут? Завозов нет или цены поднимут?

Цены на газ для промышленности видели?
Украинская бюджетная плитка подорожала в гривнах в 3-4 раза.
UA
 
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