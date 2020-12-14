|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 31 лип, 2022 19:23
Vlad442 написав: UA написав:
Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.
Если это воздух вне дома, то его сдувает ветром. Температура за бортом почти не будет отличаться на 3 и на 23 этаже. Если теоретически "тепло", то так температура у соседей 3 этажа (2 и 4) будет 22, как и температура у соседей 23 (22 и 24) этажа. Достаточно 1-ому этажу натопить до 22, имея холодный пол, и разницы между 3 и 23 не будет.
Почему у Вас разница, не знаю, но точно не из-за законов физики. Может счетчик где-то глючит.
Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.
Так выглядит пирамида счетов за отопление в домах с индивидуальными счетчиками тепла.
Примерно с 15 этажа можно не включать отопление в квартире если устраивает температура +21
Есть конечно нюансы типа стороны света и торцевая ли квартира.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7084
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 1892 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30
Хомякоид написав: uaprofi написав: UA написав:На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.
если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали
Ловят на лоха.
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Звукоизляция ?
При пожаре выгорает с 1 до 5 этажа.
Дереву всего то 80 - 140 лет
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7084
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 1892 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22816
|10042173
|
Нед 31 лип, 2022 18:19
Frant
|
|1111
|4688902
|
|
|3
|3875
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|