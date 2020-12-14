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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10145101461014710148

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:23

  Vlad442 написав:
  UA написав:Влад, тепло поднимается вверх.
Школьный курс физики 4 класс
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.

Если это воздух вне дома, то его сдувает ветром. Температура за бортом почти не будет отличаться на 3 и на 23 этаже. Если теоретически "тепло", то так температура у соседей 3 этажа (2 и 4) будет 22, как и температура у соседей 23 (22 и 24) этажа. Достаточно 1-ому этажу натопить до 22, имея холодный пол, и разницы между 3 и 23 не будет.
Почему у Вас разница, не знаю, но точно не из-за законов физики. Может счетчик где-то глючит.

Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.
Так выглядит пирамида счетов за отопление в домах с индивидуальными счетчиками тепла.
Примерно с 15 этажа можно не включать отопление в квартире если устраивает температура +21
Есть конечно нюансы типа стороны света и торцевая ли квартира.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30

  Хомякоид написав:
  uaprofi написав:
  UA написав:На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.


если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали


Ловят на лоха.
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Звукоизляция ?

При пожаре выгорает с 1 до 5 этажа.
Дереву всего то 80 - 140 лет :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7084
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1596 раз.
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  #<1 ... 10145101461014710148
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