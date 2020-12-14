Додано: Нед 31 лип, 2022 19:43

Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.

Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.