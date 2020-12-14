RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10146101471014810149>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 97
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30

  Хомякоид написав:
  uaprofi написав:
  UA написав:На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.


если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали


Ловят на лоха.
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Звукоизляция ?

При пожаре выгорает с 1 до 5 этажа.
Дереву всего то 80 - 140 лет :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.

Як? На другому поверсі 22, на двадцять другому 22. Як вони знають, що гріють 3 чи 23 поверх?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  uaprofi написав:в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали

А ви не подзвонили, не спитали, а прийшли на форум. Може там не один такий нюанс. ОЛХ та реальні ціни на нерухомість це дві великі різниці.
  Хомякоид написав:По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?

Жорсткість. Ви йдете по коридору, а у кухні бокали в шафі дзвякають.
Неможливість штукатурити потолок, бо тріщини. Плитка на полу теж проблема. Звукоізоляція.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Нед 31 лип, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9114
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2108 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 19:43

Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Bolt
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:28

  UA написав:У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.

А паттерны поведения жильцов?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4848
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1212 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

uaprofi написав:
  UA написав:
  uaprofi написав:скажите, а чем собственно ЯГ или Art Hall лучше чем вот это https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9829089/?

как понимаю если есть такие объекты по 1400 за квадрат - то сколько будет стоить условный хрущ? по 700?

На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.


если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали


В об'яві прямо збрехали, там написано з/б
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31826
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31826
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 7550 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:38

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.

Чому не акрілова? Її ж легше вивести під краску?
Фасадна краска не змивається, тобто переплачувати за це на внутрішніх роботах може не має сенсу.


Если почему не акриловая про шпатлевку - потому что полимерцемент намного прочнее и не боится залива, после высыхания не теряет ни прочности и не вздувается. При ударе не выкрашивается как гипс или акрил.
Если про краску - силиконовая краска гидрофобная и эластичная, скрывает возможные микротрещины (хотя они проступили, я не стал покупать совсем дорогую краску. Я прямо по краске прошпаклевал трещины и покрасил локально - не видно).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13583
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7071 раз.
Подякували: 4116 раз.
 
Профіль
3
3
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:41

  Vlad442 написав:
  UA написав:Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.

Як? На другому поверсі 22, на двадцять другому 22. Як вони знають, що гріють 3 чи 23 поверх?

Зачем жителям нижних этажей что то знать?
Главное терморегулятор батарей отопления на всю включить и счета в полном объеме платить.
Многие знания — многие печали (с) Царь Соломон
UA
 
Повідомлень: 7085
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 1892 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:45

  Faceless написав:
Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку

Будинок вже просів на скільки мав, тож я не думаю, що буде, ще якась просадка. Коли робив в підвалі стяжку під плитку, зауважив, що будинок не має фундаменту, тобто цеглу просто почаливкладати на грунт(зрозуміло що на метра два нижче глибини промерзання грунту, але на даний момент вже >120 років політ нормальний.
Bolt
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10146101471014810149>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2280, 2281, 2282
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22817 10042387
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 20:26
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4688913
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2063)
31.07.2022 21:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.