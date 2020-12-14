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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 лип, 2022 19:30
Хомякоид написав: uaprofi написав: UA написав:На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.
если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали
Ловят на лоха.
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Звукоизляция ?
При пожаре выгорает с 1 до 5 этажа.
Дереву всего то 80 - 140 лет
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:37
UA написав:
Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.
Як? На другому поверсі 22, на двадцять другому 22. Як вони знають, що гріють 3 чи 23 поверх?
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Vlad442
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:43
uaprofi написав:
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали
А ви не подзвонили, не спитали, а прийшли на форум. Може там не один такий нюанс. ОЛХ та реальні ціни на нерухомість це дві великі різниці.
Хомякоид написав:
По вообще то, какие минусы дает деревянный пол ?
Жорсткість. Ви йдете по коридору, а у кухні бокали в шафі дзвякають.
Неможливість штукатурити потолок, бо тріщини. Плитка на полу теж проблема. Звукоізоляція.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Нед 31 лип, 2022 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Vlad442
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Додано: Нед 31 лип, 2022 19:43
Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
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Bolt
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:28
UA написав:
У меня есть квартиры в одном парадном, один стояк, одна на 21 этаже вторая на 7.
Разница в отоплении по квартирному счетчику тепла в 2 раза.
Ремонт, окна, планировка идентичны.
А паттерны поведения жильцов?
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:31
uaprofi написав: UA написав:На Обсерваторной, 10 деревянные перекрытия.
Не считайте других глупыми, особенно в высоком ценовом сегменте и особенно в хороших районах.
если в том доме действительно - деревянные перекрытия -то это единственное разумное обоснование той цены.
в самом объявление про этот очень существенный нюанс не указали
В об'яві прямо збрехали, там написано з/б
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Faceless
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:33
Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:38
Vlad442 написав: rjkz написав:
На венике сделал штукатурку и шпаклевку фасадным материалом (на основе полимерцемента, а не гипса).
И покрасил фасадной-же силиконовой краской.
Не думаю, что будут какие-то проблемы.
Чому не акрілова? Її ж легше вивести під краску?
Фасадна краска не змивається, тобто переплачувати за це на внутрішніх роботах може не має сенсу.
Если почему не акриловая про шпатлевку - потому что полимерцемент намного прочнее и не боится залива, после высыхания не теряет ни прочности и не вздувается. При ударе не выкрашивается как гипс или акрил.
Если про краску - силиконовая краска гидрофобная и эластичная, скрывает возможные микротрещины (хотя они проступили, я не стал покупать совсем дорогую краску. Я прямо по краске прошпаклевал трещины и покрасил локально - не видно).
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:41
Vlad442 написав: UA написав:
Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.
Як? На другому поверсі 22, на двадцять другому 22. Як вони знають, що гріють 3 чи 23 поверх?
Зачем жителям нижних этажей что то знать?
Главное терморегулятор батарей отопления на всю включить и счета в полном объеме платить.
Многие знания — многие печали (с) Царь Соломон
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Додано: Нед 31 лип, 2022 20:45
Faceless написав:
Bolt написав:Жил в Австрийской доме, которому было около 115 лет с деревянными перекрытиями, паркету тоже было, где-то столько же, если в одной комнате все было более мене нормально то в другой в результате посадки дома, пол просел слегка не равномерно, очобанно в местах, где были балки. Но за четыре дня удалось его выровнять с помощью подкладок под ламинат(брал самый жёсткий, разной толщины, для более тонкой подгонки использовал картон из обувных коробок), сверху на крутил 12 мм ОСБ плиту, потом снова подкладка и паркетную доску, уже лет восемь полет нормальный. Паркет а комнатах был ниже уровня коридора, тож вышел на один уровень.
Пы. СЫ. Деревянные перекрытия были нагружены песком, так-что никаких вибраций, ощущения пустоты не было.На потолке было несколько мелких тріщинок еле заметных, во время ремонта проклеили их сеточкой и зашпаклевали.
Як на мене то тимчасові костилі. По хорошому треба міняти перекриття, а це складно, дорого, треба робити по всьому будинку
Будинок вже просів на скільки мав, тож я не думаю, що буде, ще якась просадка. Коли робив в підвалі стяжку під плитку, зауважив, що будинок не має фундаменту, тобто цеглу просто почаливкладати на грунт(зрозуміло що на метра два нижче глибини промерзання грунту, але на даний момент вже >120 років політ нормальний.
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