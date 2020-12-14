Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?
барабашов написав:Bolt Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?
Faceless У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц. Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)