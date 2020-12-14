Додано: Нед 31 лип, 2022 21:00

Faceless

У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы

В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц.

Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)