Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?
барабашов написав:Bolt Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?
Faceless У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц. Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)
beee написав:Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ.
Время инженеров пришло
Цікаво яке здорожчання буде по будинку з бомбосховищем 5-10% чи більше?
Если коттедж, то боибосховище з умовним захистом (я объясняю, что нужно минимум 500 мм монолит, тройное армирование, вентиляция, жизнеобеспечения и так далее) винесене за габарит будинку 30м2 = 16куе. А если просто подвал обычный, то меньше. Кстати, заказчик из Израиля У них там я смотрю мамады в каждой квартире
UA написав:Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже 1+2 этажи греют 3 этаж 1+2+3 этажи греют 4 этаж 1-20 этаж все вместе греют 21 этаж. Так выглядит пирамида счетов за отопление в домах с индивидуальными счетчиками тепла. Примерно с 15 этажа можно не включать отопление в квартире если устраивает температура +21 Есть конечно нюансы типа стороны света и торцевая ли квартира.
Не, так это не работает согласно законов термодинамики. Если хотя бы на одном этаже с 4 по 20 будут сознательные граждане и будут отапливать свое жилье сами, то эта последовательность рухнет. Тепло перекает только из квартир с большей температурой в жилье с меньшей температурой. Если на 5 этаже поддерживают нормальную жилую температуру, то там этот процесс и остановится, 4-й этаж не будет греть 5-й этаж
Damien написав:Не, так это не работает согласно законов термодинамики. Если хотя бы на одном этаже с 4 по 20 будут сознательные граждане и будут отапливать свое жилье сами, то эта последовательность рухнет. Тепло перекает только из квартир с большей температурой в жилье с меньшей температурой. Если на 5 этаже поддерживают нормальную жилую температуру, то там этот процесс и остановится, 4-й этаж не будет греть 5-й этаж
Если на первом этаже выключить батареи отопления, то будет очень холодно. Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.
Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза. Купите себе две квартиры в одном стояке на разных этажах и проверьте И как не крутите, а под потолком температура всегда выше, чем возле пола. Бля это 4 класс школы
UA написав:Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза
Нет такого.
UA написав:Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.
При условии,что на 20-м живут люди и не выключили отопление. Но не обязательно лезть на 21-й.На втором этаже будет та же история. Первый страдает только потому, что под ним холодный подвал, а не теплая квартира. То есть если теплопотери любой из квартир (кроме первого этажа) - это сумма потерь через внешние стены (включая окна) и + некоторые потери на стены выходящие в подъезд, то на первом этаже добавятся ещё потери через пол. Снова таки , утепление пола на первом этаже почти выровняет ситуацию. Даже утепление плиты перекрытия со стороны подвала 100-200мм ППС или минваты кардинально решит проблему.
Зато вы почему-то принципиально не хотите упоминать о ветровом воздействии на верхних этажах. Зимний холодный ветер прекрасно увеличивает теплопотери.