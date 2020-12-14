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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1014710148101491015010151>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 98
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
17%
17
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:49

Bolt
Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 20:56

  барабашов написав:Bolt
Так вы живёте на моменте в этом доме, купили 10 лет назад и после ремонта продали или там была дешёвая относительно текущих цен точка входа из-за возраста дома и вы понимая что локация там скорее всего хорошая взяли это под аренду(посуточную???) и проблемы с просадками и скрипами вас сейчас не ипут?

Жил там после свадьбы в приймах некоторое время, пока не построился и не свалил за город.
Пи Си. https://youtu.be/rZWs0QoJA5Q
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:00

Faceless
У нас в подобных домах именно 36/37годов уже ЖБ перекрытия шли на двутавровых балках - типа маленьких плит бетонных что укладывались в пазы этих балок(нижний тавр был шире намного верхнего), сверху лаги на плиты и тавры , на них уже прибивали половицы
В моих старых квартирах 28-34годов перекрытия типа телеграфных столбов тех времён,только квадратные, с шагом около полуметра , и на них уже снизу прибивалась дранка для потолка а сверху лаги для укладки половиц.
Боёв в 41-43 годах именно в этих домах почти не было, так чуть кое где в крышу что то маленькое прилетало и поэтому пожаров с выгораниями не было(судя по аэрофото января 44го)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж

Совсем не обязательно. Переток от теплого к холодному. Можно поставить у себя 18, и вас будут греть и верхние, и нижние ,и боковые. Если у них выше температура.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 21:46

  _Mykola_ написав:
  beee написав:Ко мне запросы пошли на просчёт бомбоубежищ.

Время инженеров пришло

Цікаво яке здорожчання буде по будинку з бомбосховищем 5-10% чи більше?

Если коттедж, то боибосховище з умовним захистом (я объясняю, что нужно минимум 500 мм монолит,
тройное армирование, вентиляция, жизнеобеспечения и так далее) винесене за габарит будинку 30м2 = 16куе.
А если просто подвал обычный, то меньше.
Кстати, заказчик из Израиля
У них там я смотрю мамады в каждой квартире
beee
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 22:13

  UA написав:Сосед на 1 этаже греет пол соседа на 2 этаже
1+2 этажи греют 3 этаж
1+2+3 этажи греют 4 этаж
1-20 этаж все вместе греют 21 этаж.
Так выглядит пирамида счетов за отопление в домах с индивидуальными счетчиками тепла.
Примерно с 15 этажа можно не включать отопление в квартире если устраивает температура +21
Есть конечно нюансы типа стороны света и торцевая ли квартира.

Не, так это не работает согласно законов термодинамики. Если хотя бы на одном этаже с 4 по 20 будут сознательные граждане и будут отапливать свое жилье сами, то эта последовательность рухнет. Тепло перекает только из квартир с большей температурой в жилье с меньшей температурой. Если на 5 этаже поддерживают нормальную жилую температуру, то там этот процесс и остановится, 4-й этаж не будет греть 5-й этаж
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 23:02

  Damien написав:Не, так это не работает согласно законов термодинамики. Если хотя бы на одном этаже с 4 по 20 будут сознательные граждане и будут отапливать свое жилье сами, то эта последовательность рухнет. Тепло перекает только из квартир с большей температурой в жилье с меньшей температурой. Если на 5 этаже поддерживают нормальную жилую температуру, то там этот процесс и остановится, 4-й этаж не будет греть 5-й этаж

Если на первом этаже выключить батареи отопления, то будет очень холодно.
Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.

Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза.
Купите себе две квартиры в одном стояке на разных этажах и проверьте
И как не крутите, а под потолком температура всегда выше, чем возле пола.
Бля это 4 класс школы :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 05:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза

Нет такого.
  UA написав:Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.

При условии,что на 20-м живут люди и не выключили отопление.
Но не обязательно лезть на 21-й.На втором этаже будет та же история.
Первый страдает только потому, что под ним холодный подвал, а не теплая квартира. То есть если теплопотери любой из квартир (кроме первого этажа) - это сумма потерь через внешние стены (включая окна) и + некоторые потери на стены выходящие в подъезд, то на первом этаже добавятся ещё потери через пол. Снова таки , утепление пола на первом этаже почти выровняет ситуацию. Даже утепление плиты перекрытия со стороны подвала 100-200мм ППС или минваты кардинально решит проблему.

Зато вы почему-то принципиально не хотите упоминать о ветровом воздействии на верхних этажах. Зимний холодный ветер прекрасно увеличивает теплопотери.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
Востаннє редагувалось beee в Пон 01 сер, 2022 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 07:59

Пока арендаторы бегают по ПОХу в поисках квартиры происходят вот такие чудеса.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kre ... P0ZkO.html
Реальность предложения не проверял.
UA
 
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