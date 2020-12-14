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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10148101491015010151>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 98
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
17%
17
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:02

  UA написав:Пока арендаторы бегают по ПОХу в поисках квартиры происходят вот такие чудеса.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kre ... P0ZkO.html
Реальность предложения не проверял.

На ПОХе дороже? 😸
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:07

  beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна блин в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна


Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.
Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:13

  Bolt написав:
  UA написав:Пока арендаторы бегают по ПОХу в поисках квартиры происходят вот такие чудеса.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/2-k-kre ... P0ZkO.html
Реальность предложения не проверял.

На ПОХе дороже? 😸

Конечно дороже
Вот ещё
Думаю цены так просели из за удаленности от ПОХа :mrgreen:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda- ... erIndex=15
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:13

  UA написав:
  beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна блин в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна


Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.
Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды :mrgreen:

Хехе.
Да, охладить такую сложно, особенно летом в жару
beee
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:18

  UA написав:..
Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.

для этого ее можно просто не нагревать. Мне пришлось рафштору (внешние жалюзи) поставить на панорамное (юго-запад) - теперь летом температура не сильно отличается от других комнат
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:25

  sequence написав:
  UA написав:..
Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.

для этого ее можно просто не нагревать. Мне пришлось рафштору (внешние жалюзи) поставить на панорамное (юго-запад) - теперь летом температура не сильно отличается от других комнат

В доме с модными МОПами активисты из ОСББ с автовышкой приедут демонтировать такую рафштору.
Я в Голосухе видел сорванный утеплитель и надпись на фасаде - Тут был Максим.
Вообще ход мысли офигезный.
Купить квартиру с окнами в пол и потом изобретать и вкладывать деньги как бы эти окна чем то закрыть.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:33

  UA написав:..
В доме с модными МОПами активисты из ОСББ с автовышкой приедут демонтировать такую рафштору.
...
Купить квартиру с окнами в пол и потом изобретать и вкладывать деньги как бы эти окна чем то закрыть.

в свернутом виде штору почти не видно.
У ЮЗ стороны есть все же одно преимущество: весной, осенью и даже зимой в этой комнате в солнечный день теплее.
Но честно говоря, чем так заморачиваться, лучше все же не брать такую квартиру. К сожалению, мне не хватило опыта.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:45

  Frant написав:..
Безпіщанки "Кнауф" - вже не буде. Завод був десь на Донбасі,вже на окупованій території.

неправильный ответ. Завод в Соледаре, Соледар наш.
Другое дело, что по заводу прилетало, он серьезно поврежден
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:51

  Bolt написав:..
Там кажись в Славянске карамофабрика, которая для Эпика выпускала плитку.

Эпик сам по себе крупнейший производитель плитки в стране (марка Аллоре). В Калиновке под Киевом у них мегазавод, также есть свои карьеры.
Цена плитки - это цена энергии. Плитка запекается при 1200 С.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  sequence написав:Завод в Соледаре, Соледар наш.

А що, гіпсам віддавали перевагу не турецьким, а українському Кнауф?
Працював різними, наш Кнауф менше подобався.
Hotab
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