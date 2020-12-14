Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления: 1. Сторона света (сильно) и высота - ветер 2. Количество наружных стен: Угловая или в середине 3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу) 4. Ну и окна блин в пол Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол. А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально. Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды
beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления: 1. Сторона света (сильно) и высота - ветер 2. Количество наружных стен: Угловая или в середине 3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу) 4. Ну и окна блин в пол Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол. А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна
Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально. Покупатели своими деньгами голосуют за окна в пол. Говноеды
Хехе. Да, охладить такую сложно, особенно летом в жару
UA написав:.. Охладить квартиру с окнами в пол и ориентацией на юг просто нереально.
для этого ее можно просто не нагревать. Мне пришлось рафштору (внешние жалюзи) поставить на панорамное (юго-запад) - теперь летом температура не сильно отличается от других комнат
В доме с модными МОПами активисты из ОСББ с автовышкой приедут демонтировать такую рафштору. Я в Голосухе видел сорванный утеплитель и надпись на фасаде - Тут был Максим. Вообще ход мысли офигезный. Купить квартиру с окнами в пол и потом изобретать и вкладывать деньги как бы эти окна чем то закрыть.
UA написав:.. В доме с модными МОПами активисты из ОСББ с автовышкой приедут демонтировать такую рафштору. ... Купить квартиру с окнами в пол и потом изобретать и вкладывать деньги как бы эти окна чем то закрыть.
в свернутом виде штору почти не видно. У ЮЗ стороны есть все же одно преимущество: весной, осенью и даже зимой в этой комнате в солнечный день теплее. Но честно говоря, чем так заморачиваться, лучше все же не брать такую квартиру. К сожалению, мне не хватило опыта.