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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10148101491015010151

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 98
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
17%
17
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:55

  Hotab написав:
  sequence написав:Завод в Соледаре, Соледар наш.

А що, гіпсам віддавали перевагу не турецьким, а українському Кнауф?
Працював різними, наш Кнауф менше подобався.

проблема в том, что Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал. А Турцию завезти морем не получается, а автотранспортом очень дорого
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:02

  Striker написав:
  Faceless написав:Так порівнював. І не на користь старого фонду виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)

Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.


Моноліт с пенопластовым утеплением. 44.3 м. 3100грн
Зимой 23-24. Маленький ребёнок, так за температурой и влажностью наблюдали тщательно
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