проблема в том, что Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал. А Турцию завезти морем не получается, а автотранспортом очень дорого
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Додано: Пон 01 сер, 2022 08:55
проблема в том, что Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал. А Турцию завезти морем не получается, а автотранспортом очень дорого
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:02
Моноліт с пенопластовым утеплением. 44.3 м. 3100грн
Зимой 23-24. Маленький ребёнок, так за температурой и влажностью наблюдали тщательно
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