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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 сер, 2022 08:55
Hotab написав: sequence написав:
Завод в Соледаре, Соледар наш.
А що, гіпсам віддавали перевагу не турецьким, а українському Кнауф?
Працював різними, наш Кнауф менше подобався.
проблема в том, что Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал. А Турцию завезти морем не получается, а автотранспортом очень дорого
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:02
Striker написав: Faceless написав:
Так порівнював. І не на користь старого фонду
виходить (якщо під старим фондом розуміти хрущі та інші старі панельки)
Я вище давав конкретні дані - панелька, 46 кв. м, 5100 грн за опалювальний сезон, 22-23 градусів. Чекаю такі ж дані по новобудовам. Поки що жодного аргументу, окрім простого стверждення, яке нічим не підкріплене.
Моноліт с пенопластовым утеплением. 44.3 м. 3100грн
Зимой 23-24. Маленький ребёнок, так за температурой и влажностью наблюдали тщательно
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:41
Vlad442 написав: _Mykola_ написав:
Невдалий вибір.
1. Зібрано у росії
Подивився. Індезіт продає бізнес в Росії туркам. Гроші за цю стіралку вже заплачені там робітникам, на та налоги. То, що я заплачу, піде у Європу, у головний офіс. Тобто я фінансую не Россію, а європейський бізнес, який пішов з Росії.
Якраз фінансуєте.
1. Якщо техніка вироблена у росії, то гроші йдуть у росію, незалежно від того де зареєстровано офіс, комплектуючі + оплата праці = податки, які йдуть на фінансування війни.
2. Те що вони продають бізнес у росії туркам, ніяк не міняє саму сутність "вироблено у росії", результат дивись пункт перший.
3. Турецький Beko, на нашому ринку, також має дуже багато техніки яка вироблена у росії, а не у Румунії, та Туреччині. Коли купував декілько років тому, то 80-90% техніки Beko було виробництва росії.
Тому дуже рекомендую ПЕРЕД покупкою техніки, звертатися до регіонального представника бренду, та уточнювати країну де збирається техніка, на прямі питання де збирається практично всі чесно відповідають де зібрана конкретна модель.
Vlad442 написав: _Mykola_ написав:
Рахували рентабельність встановленной техніки?
Наразі, те що ви описали тягне мінімум на півроку оренди, і якщо хоть щось виходить з ладу, то цей термін збільшується.
І це ще без врахування кошторису на ремонт, та ціни самої квартири.
Колись було, що квартира зі стіралкой коштувала 3000, без стіралки 2500, бо ніхто не хотів купувати під ореднарів. Тобто стіралка, яка коштувала 200 доларів, значно підвищувала кєшфло з квартири, яка коштувала 30 000. Цифри умовні, але ідея зрозуміла. Без базових зручностей потребується великий дісконт.
Рахувати коли воно окупиться, то помилка. Стіралка ж фізично не зникне за півроку, а буде робити ще 10 років до ремонту, а потім ще 10.
Чи пропрацює 10 років, це питання, наприклад навіть надійну пралку можна вбити регулярно перегружаючи її, наприклад на 5-6 кг, забивати на 8 кг, що приводить до поломки підшипника у баці, який у переважній більшості моделей на ринку нерозбірний, заміна баку це 50-70% вартості машинки. Так є один варіант з розрізанням баку, та заміною 200 гривневого підшипника, та склейкою його назад, але сервісні центри 100% цим займатися не будуть. Тому ремонт техніки завжди дискусійне питання.
Пральна машина, входить до базового пакету, а кондиціонер і бойлер у теперішніх реаліях вже ні.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Пон 01 сер, 2022 09:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:45
sequence написав:
Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал.
А ще херсонський Ансерглоб.
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Hotab
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:50
Bolt написав: Striker написав: Bolt написав:
Якась фантастика, в мене панелька хрущ такоїж площі десь ближче до 7500 грн.
Ви взагалі читаєте, що пишуть на форумі? Я вже не один раз писав, що у нас лічильники тепла на кожні 2-3 під'їзди, із-за цього така ціна. А у батьків в іншому місті така ж квартира по площі і ціна майже в 2 рази більша.
Без утеплення будинку, можливості регулювати тем-ри батарей ці лічильники майже не мають змісту.
А чому не поставити термоголовку на батарею? Або навіть звичайний регулювальний кран для батареї (на плутати зі звичайним шаровим краном яким НЕ МОЖНА регулювати потік)
Дуже допомагає, але при такому обов'язково потрібна байпасна перемичка перед батареєю.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:57
Hotab написав: UA написав:
Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза
Нет такого.
UA написав:
Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.
При условии,что на 20-м живут люди и не выключили отопление.
Но не обязательно лезть на 21-й.На втором этаже будет та же история. Первый страдает только потому, что под ним холодный подвал, а не теплая квартира.
То есть если теплопотери любой из квартир (кроме первого этажа) - это сумма потерь через внешние стены (включая окна) и + некоторые потери на стены выходящие в подъезд, то на первом этаже добавятся ещё потери через пол. Снова таки , утепление пола на первом этаже почти выровняет ситуацию. Даже утепление плиты перекрытия со стороны подвала 100-200мм ППС или минваты кардинально решит проблему.
Зато вы почему-то принципиально не хотите упоминать о ветровом воздействии на верхних этажах. Зимний холодный ветер прекрасно увеличивает теплопотери.
А хто ж тоді гріє цоколь?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 09:59
flyman написав:
А хто ж тоді гріє цоколь?
Нормальні люди там не живуть. Під першим зазвичай живуть тільки миші, та можуть сцяти коти. Ну ще Флай.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:03
Hotab написав: flyman написав:
А хто ж тоді гріє цоколь?
Нормальні люди там не живуть. Під першим зазвичай живуть тільки миші, та можуть сцяти коти. Ну ще Флай.
Говорят, чем ближе к ядру Земли, тем теплее. Цоколь в холода рулит.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:09
Hotab написав: sequence написав:
Кнауфа было очень много на рынке и в один день он весь пропал.
А ще херсонський Ансерглоб.
Херсонского по ходу много чего. Помимо известных арбузов, пропали Пепси/Сандора, Чумак и т.д.
У вас там недвига осталась?
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Додано: Пон 01 сер, 2022 10:10
antey1969 написав: Hotab написав: flyman написав:
А хто ж тоді гріє цоколь?
Нормальні люди там не живуть. Під першим зазвичай живуть тільки миші, та можуть сцяти коти. Ну ще Флай.
Говорят, чем ближе к ядру Земли, тем теплее. Цоколь в холода рулит.
Вікна цоколя повинні бути орієнтованими на південь.
Інакше буде холодно. Народна мудрість,від місцевих ІТшників, які не цураються меблювати свій цоколь з найближчого смітника
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