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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10149101501015110152

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 99
1. Не вище 500
14%
14
2. 501 - 700
17%
17
3. 701 - 900
19%
19
4. 901 - 1000
18%
18
5. 1001 - 1200
18%
18
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
2%
2
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:13

  Hotab написав:
  flyman написав:А хто ж тоді гріє цоколь?

Нормальні люди там не живуть. Під першим зазвичай живуть тільки миші, та можуть сцяти коти. Ну ще Флай.

Флай = кіт/миша, який вміє розмовляти людською мовою?)))
Тепер все ясно)))
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:17

  flyman написав:
  Hotab написав:
  UA написав:Затраты на отопления нижних и высоких этажей отличается примерно в 3 раза

Нет такого.
  UA написав:Если на 21 этаже выключить батареи отопления, то будет достаточно тепло.

При условии,что на 20-м живут люди и не выключили отопление.
Но не обязательно лезть на 21-й.На втором этаже будет та же история.
Первый страдает только потому, что под ним холодный подвал, а не теплая квартира. То есть если теплопотери любой из квартир (кроме первого этажа) - это сумма потерь через внешние стены (включая окна) и + некоторые потери на стены выходящие в подъезд, то на первом этаже добавятся ещё потери через пол. Снова таки , утепление пола на первом этаже почти выровняет ситуацию. Даже утепление плиты перекрытия со стороны подвала 100-200мм ППС или минваты кардинально решит проблему.

Зато вы почему-то принципиально не хотите упоминать о ветровом воздействии на верхних этажах. Зимний холодный ветер прекрасно увеличивает теплопотери.

А хто ж тоді гріє цоколь?

Магма
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:33

airmax78
Что то по металлургии чугуна с вуза помню, что если то, что вылили с конвертера светится - пусть даже не оранжевым, а красным - то в ёмкости с этим расплавом сгорят даже бедренные кости и череп.
Середина 90х однако, юмор у мастеров завода Петровского был специфический, мой район(Петровка,500м от завода) ещё специфичней
Так что учитывая что часто магма светится оранжевым и брызгается, Флуй наверно иноприлетянин, которому для обмена веществ нужна температура не ниже 1400грд
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 10:46

  beee написав:Из личных наблюдений, что влияет на затраты отопления:
1. Сторона света (сильно) и высота - ветер
2. Количество наружных стен: Угловая или в середине
3. Вент фасад или сплошной (по мокром способу)
4. Ну и окна в пол
Наши архитекторы часто путают Киев с югом Франции. Везде окна в пол.
А как всем тут известно основные теплопотери куда? В окна

В Каскаде в квартире Ермолаева(мама живет) окна в пол и выходят на Троицкую церковь(на закат,Западный,Красный Камень). Парни что монтировали там окна говорили, что цена стеклопакета была 70кгрн лет пять назад,поэтому коцнуть его никак не входило в их планы, ширина около 1,5метра, высота около трёх,хер вчетвером подымешь. Думаю по такой цене и в Киеве панорамное окно мостиком холода будет только по месту монтажа. А от солнца там зеркальное напыление вроде было.
барабашов
 
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